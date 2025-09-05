Thanh Hóa: Lễ Khai giảng đầy tự hào của thầy cô và trò trường THCS Đông Thọ

HHTO - Lễ Khai giảng của THCS Đông Thọ (Thanh Hóa) diễn ra trong không khí trang nghiêm, thầy cô và học trò đều vô cùng tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2024 - 2025.

Hôm nay 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò trường THCS Đông Thọ (Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Nhà giáo Lê Thanh Hải - Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò của trường đã giành được trong năm học trước.

Năm học 2024 - 2025 khép lại, trường THCS Đông Thọ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, tình hình an ninh trật tự trong nhà trường được ổn định, nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen tập thể Lao động Xuất sắc.

﻿

Tất cả các thầy cô giáo đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đó có 8 thầy cô giáo được đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 7 thầy cô được chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen; có 24 thầy cô đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

Các bạn học sinh tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia các kỳ thi, hội thi do Sở Giáo dục, phòng Giáo dục tổ chức và đạt kết quả cao, có 116 học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi các cấp. Kết quả thi vào lớp 10 THPT đạt tỉ lệ 86.6%.

Đặc biệt trong công tác tuyển sinh năm học 2025 - 2026 nhà trường tuyển được 8 lớp, 417HS, vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Bước vào năm học mới 2025 - 2026, là năm học tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Trước những yêu cầu về đổi mới trong giáo dục, với tinh thần phát huy tối đa những kết quả đã đạt được đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của ngành và các cấp quản lí cũng như tình hình thực tiễn của nhà trường, trước thềm năm học mới, thầy cô và học trò trường THCS Đông Thọ quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Hoc sinh trường THCS Đông Thọ theo dõi Lễ Khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Bám sát Chủ đề năm học 2025 - 2026: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển. Tăng cường quản lí nề nếp học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh không có các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện cho học sinh. Xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lí và dạy học, đặc biệt đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy ở tất cả các môn học. Tiếp tục tham mưu với UBND phường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 để tháng 01/2026 nhà trường đề nghị công nhận lại trường chuẩn mức độ 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Chúc thầy cô và học trò trường THCS Đông Thọ bước vào năm học mới vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện!