Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Học đường

Google News

Thanh Hóa: Lễ Khai giảng đầy tự hào của thầy cô và trò trường THCS Đông Thọ

AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp

HHTO - Lễ Khai giảng của THCS Đông Thọ (Thanh Hóa) diễn ra trong không khí trang nghiêm, thầy cô và học trò đều vô cùng tự hào về những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học 2024 - 2025.

Hôm nay 5/9, trong không khí tưng bừng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, thầy và trò trường THCS Đông Thọ (Thanh Hóa) long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2025 - 2026.

dong-tho2.jpg
dong-tho5.jpg

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, Nhà giáo Lê Thanh Hải - Hiệu trưởng nhà trường đã biểu dương những thành tích mà thầy và trò của trường đã giành được trong năm học trước.

Năm học 2024 - 2025 khép lại, trường THCS Đông Thọ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, tình hình an ninh trật tự trong nhà trường được ổn định, nề nếp, kỷ cương trường học được giữ vững, chất lượng giáo dục toàn diện được duy trì và phát triển. Nhà trường được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen tập thể Lao động Xuất sắc.

﻿dong-tho3.jpg
dong-tho.jpg

Tất cả các thầy cô giáo đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt trong đó có 8 thầy cô giáo được đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua; 7 thầy cô được chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen; có 24 thầy cô đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến.

Các bạn học sinh tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia các kỳ thi, hội thi do Sở Giáo dục, phòng Giáo dục tổ chức và đạt kết quả cao, có 116 học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi các cấp. Kết quả thi vào lớp 10 THPT đạt tỉ lệ 86.6%.

dong-tho1.jpg
dong-tho4.jpg

Đặc biệt trong công tác tuyển sinh năm học 2025 - 2026 nhà trường tuyển được 8 lớp, 417HS, vượt chỉ tiêu Thành phố giao.

Bước vào năm học mới 2025 - 2026, là năm học tiếp tục thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Trước những yêu cầu về đổi mới trong giáo dục, với tinh thần phát huy tối đa những kết quả đã đạt được đồng thời căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của ngành và các cấp quản lí cũng như tình hình thực tiễn của nhà trường, trước thềm năm học mới, thầy cô và học trò trường THCS Đông Thọ quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

dong-tho6.jpg
dong-tho7.jpg
Hoc sinh trường THCS Đông Thọ theo dõi Lễ Khai giảng trực tuyến tại lớp học.

Bám sát Chủ đề năm học 2025 - 2026: Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển. Tăng cường quản lí nề nếp học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh không có các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường. Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục toàn diện cho học sinh. Xây dựng đội ngũ nhà giáo giỏi về chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ. Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lí và dạy học, đặc biệt đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy ở tất cả các môn học. Tiếp tục tham mưu với UBND phường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 để tháng 01/2026 nhà trường đề nghị công nhận lại trường chuẩn mức độ 2, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Chúc thầy cô và học trò trường THCS Đông Thọ bước vào năm học mới vui khoẻ, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện!

1464-cover.jpg
AN PHONG - Ảnh: Nhà trường cung cấp
#trường THCS Đông Thọ #Lễ khai giảng #Thanh Hoá #năm học 2025-2026 #giáo dục Thanh Hoá

Xem thêm

Cùng chuyên mục