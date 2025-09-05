Trường Tiểu học Thái Thịnh đón năm học mới, quyết tâm hái thêm thành công

Trước khi trở về lớp để theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026, thầy cô và học sinh của trường Tiểu học Thái Thịnh đã có một số hoạt động nhỏ. Các tiết mục văn nghệ giúp khuấy động không khí, được rút gọn so với những năm trước nhưng không kém phần ý nghĩa.
Phát biểu ngắn tại khai giảng, nhà giáo Đỗ Ngọc Huệ - Hiệu trưởng nhà trường tuyên dương giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Cô cũng điểm lại những cột mốc, danh hiệu đáng tự hào mà Tiểu học Thái Thịnh nhận được như: Cờ danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc Thể dục thể thao cấp Thành phố, Tập thể lao động tiên tiến cấp Quận, Trường đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Học sinh giỏi.
Năm nay, trường đón thêm hơn 400 học sinh khối lớp 1. "Cô tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường Tiểu học Thái Thịnh các con sẽ nhanh chóng hoà nhập và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên tại trường", cô Hiệu trưởng gửi gắm đến các "tân binh".
Trong năm học mới, thầy cô và học sinh của Tiểu học Thái Thịnh quyết tâm tiếp nối truyền thống hiếu học, xây dựng trường học hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành tích hơn trong năm học 2025 - 2026.