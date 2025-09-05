Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trường Tiểu học Thái Thịnh đón năm học mới, quyết tâm hái thêm thành công

Ảnh: Nhà trường cung cấp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hòa chung không khí hân hoan của cả nước với lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2025 - 2026, thầy cô và học sinh của trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đang tràn đầy khí thế, quyết tâm đạt được nhiều thành tích hơn trong năm học mới.

tieu-hoc-thai-thinh-1.jpg

Trước khi trở về lớp để theo dõi trực tuyến Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026, thầy cô và học sinh của trường Tiểu học Thái Thịnh đã có một số hoạt động nhỏ. Các tiết mục văn nghệ giúp khuấy động không khí, được rút gọn so với những năm trước nhưng không kém phần ý nghĩa.

thai-thinh-5.jpg
thai-thinh-4.jpg
hnq04156.jpg
Thích thú khi thấy cô bạn/ cậu bạn cùng lớp đang biểu diễn, tween càng phấn khích "cười toe" khi thấy các cô giáo bước lên sân khấu.

Phát biểu ngắn tại khai giảng, nhà giáo Đỗ Ngọc Huệ - Hiệu trưởng nhà trường tuyên dương giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học qua. Cô cũng điểm lại những cột mốc, danh hiệu đáng tự hào mà Tiểu học Thái Thịnh nhận được như: Cờ danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc Thể dục thể thao cấp Thành phố, Tập thể lao động tiên tiến cấp Quận, Trường đạt thành tích xuất sắc trong phong trào Học sinh giỏi.

thai-thinh-8.jpg
thai-thinh-1.jpg

Năm nay, trường đón thêm hơn 400 học sinh khối lớp 1. "Cô tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường Tiểu học Thái Thịnh các con sẽ nhanh chóng hoà nhập và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên tại trường", cô Hiệu trưởng gửi gắm đến các "tân binh".

thai-thinh-3.jpg
Các bạn học sinh tiêu biểu được nhận quà trong buổi đầu năm học mới.
thai-thinh-6.jpg
thai-thinh-7.jpg
Đúng 8h, tween đã ổn định vị trí tại từng lớp, cầm cờ hoa, chăm chú dự online Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025 - 2026.

Trong năm học mới, thầy cô và học sinh của Tiểu học Thái Thịnh quyết tâm tiếp nối truyền thống hiếu học, xây dựng trường học hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành tích hơn trong năm học 2025 - 2026.

1464-cover.jpg
Sam - Ảnh: Nhà trường cung cấp


