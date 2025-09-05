Hà Nội: Trường Tiểu học Đại Từ long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

HHTO - Trong không khí tưng bừng của những ngày lễ lớn: Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hòa cùng ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9, trường Tiểu học Đại Từ (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025 - 2026. Đây cũng là năm học đặc biệt, đánh dấu 80 năm truyền thống ngành Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2025 - 2026 có ý nghĩa quan trọng khi là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Sự kiện này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp “trồng người” trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập, phát triển mạnh mẽ.

Lễ Khai giảng được mở màn bằng các tiết mục văn nghệ đặc sắc Một Vòng Việt Nam và Tiếng Trống Trường Gọi Em do thầy cô và học sinh nhà trường biểu diễn, mang đến không khí tươi vui, rộn ràng, khơi gợi niềm hứng khởi cho một năm học mới. Những ánh mắt say mê, nụ cười hồn nhiên của các em học sinh đã tạo nên bức tranh sinh động và đầy màu sắc cho ngày hội khai trường.

Nhà giáo Nguyễn Thúy Vân - Hiệu trưởng nhà trường - đã gửi gắm những lời chào mừng nồng nhiệt, lời tri ân tới các cấp chính quyền địa phương, hội CMHS, các thầy cô giáo... và những thông điệp đầy tâm huyết tới toàn thể học sinh. Cô nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể thầy và trò nhằm đạt nhiều thành tích mới trong năm học mới.

Sau những hoạt động tại sân trường, các em học sinh trở về lớp để theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại đây, các em được lắng nghe phát biểu của bác Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn về những thành tựu, đổi mới của ngành trong chặng đường 80 năm, cùng lời căn dặn, chỉ đạo và tiếng trống khai trường của bác Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới hơn 26 triệu học sinh, sinh viên trên khắp cả nước.

Hình ảnh các em học sinh lớp 1 chăm chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, hay những gương mặt rạng rỡ, tràn đầy quyết tâm của học sinh lớp 4, lớp 5 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp, khẳng định tinh thần học tập nghiêm túc ngay từ những ngày đầu năm học.

Khép lại buổi lễ, Ban Giám hiệu nhà trường vui mừng đón nhận những lẵng hoa tươi thắm và lời chúc tốt đẹp từ đại diện lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể. Đây là nguồn động viên to lớn để thầy và trò trường Tiểu học Đại Từ tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.

Một năm học mới đã chính thức bắt đầu, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều niềm vui, thành công và những ước mơ được chắp cánh dưới mái trường thân yêu - ngôi nhà thứ hai của các em học sinh Trường Tiểu học Đại Từ.