Lốc cuốn bay mái hàng chục căn nhà ở An Giang

TPO - Chỉ trong 24 giờ qua, mưa lớn kèm gió mạnh đã làm tốc mái gần 40 căn nhà ở An Giang. Trong khi vùng trũng thấp, khu vực đô thị ngập sâu do triều cường kết hợp với lũ dâng cao ảnh hưởng lớn đời sống và sản xuất của người dân.

Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh An Giang) cho biết, chiều 11/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm giông, lốc làm tốc mái 37 căn nhà, 1 phòng học và 1 phòng thư viện. Tổng thiệt hại ước tính hơn 700 triệu đồng. Tính chung 7 ngày gần nhất, toàn tỉnh An Giang có 40 căn nhà và 1 phòng học bị tốc mái do thời tiết. Trong đó, xã An Phú chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với 17 căn nhà bị hư hại.

Nhiều căn nhà bị tốc mái do giông lốc ở An Giang.

Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Trong khi đó, hiện khu vực Đồng bằng sông Cửu Long bước vào giai đoạn đỉnh lũ, nước thượng nguồn sông Mê Kông đổ về sông Tiền và sông Hậu đang cao hơn cùng kỳ năm trước từ 80 - 100cm. Lũ về kết hợp với triều cường đạt đỉnh, mực nước trên các sông, kênh, rạch trong tỉnh An Giang tiếp tục có xu hướng lên cao, khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên nước cũng lên nhanh. Riêng nước lũ trên kênh Vĩnh Tế tại Xuân Tô cao hơn từ 1,1 - 1,25m so với cùng kỳ năm trước.

Chi cục Thủy lợi cảnh báo nguy cơ ngập úng cục bộ tại các phường Long Xuyên, Bình Đức, Mỹ Phước, xã Mỹ Hòa Hưng và xã Chợ Mới, đặc biệt vào khung giờ triều cường sáng (8h30 - 10h) và tối (20h45 - 22h30), nơi ngập sâu nhất có thể lên tới 40cm.

Nhà dân bị ảnh hưởng giông lốc.

Để kịp thời ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thống kê thiệt hại để tỉnh có biện pháp hỗ trợ sửa chữa nhà ở, sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Sở cũng lập đoàn khảo sát sạt lở bờ sông Vàm Nao (đoạn Chợ Mới) để đề xuất phương án xử lý.