Xã hội

Google News

Miền Bắc tiếp tục mưa dông

Nguyễn Hoài
TPO - Hôm nay (11/9), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du, vùng núi có thể xuất hiện mưa to đến rất to. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa dông rải rác.

Đêm qua và sáng sớm nay (11/9), khu vực vùng núi Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ đã xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 10/9 đến 3h ngày 11/9 có nơi trên 60mm như trạm Tân Lập (Tuyên Quang) 90.4mm, trạm Tà Hừa (Lai Châu) 73.2mm, trạm Ea Knuếc (Đắk Lắk) 60.4mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 11/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xuất hiện mưa có cường suất lớn trên 80mm trong 3h gây ngập úng cục bộ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ hôm nay cũng xuất hiện mưa rải rác theo từng đợt nhưng ít khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

mua-1405.jpg
Miền Bắc tiếp tục mưa rải rác trong hôm nay (11/9).

Dự báo từ ngày mai (12/9), các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày thu đẹp, trời ít mưa, nắng nhẹ, phù hợp với các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.

Ngoài ra, trong chiều tối và tối 11/9, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo trong những ngày tới, khu vực Nam Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Khu vực Bắc Trung Bộ từ Thanh Hoá đến Huế trong những ngày tới sẽ có chuỗi ngày thời tiết tốt, trời ít mưa, nắng nhẹ.

Nguyễn Hoài
