Hơn 5.000 cây trồng bị ngập, thiệt hại tiền tỷ ở Đắk Lắk

TPO - Mưa lớn trong những ngày qua đã khiến hơn 5.000 cây công nghiệp, hàng trăm héc-ta lúa và nhiều gia súc của bà con Đắk Lắk bị ngập, chết trong nước, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Ngày 8/9, ông Phan Hoàng Lâm - Chủ tịch UBND xã Pơng Drang (Đắk Lắk) cho biết, những ngày qua, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn, gây ra tình trạng ngập úng. Nhiều loại cây công nghiệp có giá trị cao trên địa bàn bị ảnh hưởng như sầu riêng, hồ tiêu và cà phê.

Ông Lâm thông tin thêm, trước tình trạng ngập úng, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp đến các điểm ngập úng, phối hợp cùng bà con khơi thông dòng chảy. Đồng thời UBND xã Pơng Drang cũng khuyến cáo người dân chú ý bảo đảm an toàn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại.

Cây sầu riêng ngập trong nước.

Theo thống kê của UBND xã Pơng Drang, từ ngày 5-7/9, mưa lớn gây ngập úng gần 10ha cây trồng. Trong đó có 3.700 cây cà phê, 1.369 cây sầu riêng (trong đó 231 cây đang có trái, số còn lại là cây con) và 20 trụ hồ tiêu bị ngập. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng 1,5 tỷ đồng trên địa bàn xã Pơng Drang.

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, một người dân tại xã Pơng Drang cho hay, mưa lớn gây ngập gần 100 cây sầu riêng gần suối. Trong số đó, có 10 cây đang cho trái, chuẩn bị thu hoạch, còn lại là cây con mới trồng được một năm. Để đối phó với tình trạng ngập, gia đình bà đã tìm cách khơi thông, bơm nước ra và làm ụ đất để giảm thiểu thiệt hại.

Ngoài ra, một số nơi của tỉnh Đắk Lắk cũng bị ngập, chia cắt cục bộ do mưa lớn. Đơn cử, đêm 7/9, tại phường Ea Kao, nước đã dâng cao tại một số con hẻm, gây ngập nhà dân.

Ngay trong đêm, Công an phường Ea Kao đã tổ chức hai tổ công tác để hỗ trợ các gia đình bị ngập nước di dời tài sản, bảo đảm an toàn.

Hay tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk), mưa lớn khiến nước tràn từ đường vào nhà gây ngập. Người dân phải đục tường để thoát nước.

Mưa nước tràn vào nhà dân ở đường đường Võ Văn Kiệt, phường Thành Nhất.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 5-7/9, khu vực đã có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn 200mm. Mưa lớn đã gây thiệt hại tại nhiều nơi trong tỉnh, bao gồm sập một tường rào trường mầm non, ngập gần 100ha lúa và chết hơn 30 con bò.