Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Mưa dông diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành Nam Bộ

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong tuần mới, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam bộ gây mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (8/9), khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chiều và đêm nay (8/9), khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm, riêng một số nơi có thể mưa to trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường suất mưa lớn có thể vượt ngưỡng 60 mm/3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.

imagetienphongvn-w645-uploaded-2024-naanae-2024-04-17-9b3798e629e7fdb9a4f6-5634-5226.jpg
Từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam bộ, có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho biết, trong 24 – 48 giờ tới, thời tiết tại TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc – Trung Trung bộ, nối với cơn bão số 7 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Bão số 7 được dự báo khả năng sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong trưa nay (8/9), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục tan thành vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao dịch chuyển trục lên phía Bắc, tạo nên vùng hội tụ gió Tây Nam. Dự báo từ ngày 9/9, trục hội tụ này sẽ đi ngang qua khu vực Nam bộ, gây mưa dông diện rộng.

Trong giai đoạn từ 3 – 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng suy yếu và đầy dần. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, duy trì gió mùa Tây Nam ở mức trung bình. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua Nam bộ khiến mưa dông tại TPHCM và các tỉnh lân cận còn diễn biến phức tạp.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.

Hữu Huy
#thời tiết Nam Bộ #mưa lớn #ngập úng #dải hội tụ nhiệt đới #rãnh áp thấp #bão số 7 #gió mùa Tây Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục