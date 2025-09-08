Mưa dông diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành Nam Bộ

TPO - Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong tuần mới, TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới. Từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam bộ gây mưa lớn trên diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (8/9), khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo chiều và đêm nay (8/9), khu vực Nam bộ và cao nguyên Trung bộ tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 – 40 mm, riêng một số nơi có thể mưa to trên 80 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, cường suất mưa lớn có thể vượt ngưỡng 60 mm/3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp, kèm theo dông lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua khu vực Nam bộ, có thể gây mưa lớn trên diện rộng. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Trong khi đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cũng cho biết, trong 24 – 48 giờ tới, thời tiết tại TPHCM tiếp tục chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc – Trung Trung bộ, nối với cơn bão số 7 đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông.

Bão số 7 được dự báo khả năng sẽ đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trong trưa nay (8/9), sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục tan thành vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây. Trong khi đó, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới trên cao dịch chuyển trục lên phía Bắc, tạo nên vùng hội tụ gió Tây Nam. Dự báo từ ngày 9/9, trục hội tụ này sẽ đi ngang qua khu vực Nam bộ, gây mưa dông diện rộng.

Trong giai đoạn từ 3 – 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng suy yếu và đầy dần. Áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam vẫn tiếp tục nâng trục lên phía Bắc, duy trì gió mùa Tây Nam ở mức trung bình. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 12/9, nhiều khả năng sẽ hình thành một rãnh áp thấp đi ngang qua Nam bộ khiến mưa dông tại TPHCM và các tỉnh lân cận còn diễn biến phức tạp.

“Đề phòng mưa dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn gây ngập nước ở những vùng đô thị kém khả năng tiêu thoát nước ảnh hưởng đến giao thông, ngập nước ở những vùng trũng thấp ảnh hưởng đến hoa màu”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.