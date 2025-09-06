Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cảnh báo triều cường Rằm tháng Bảy ở TPHCM, nguy cơ ngập úng

Hữu Huy
TPO - Đỉnh triều cường tại TP.HCM được dự báo sẽ xuất hiện trong hai ngày 9 và 10/9 (18 và 19/7 âm lịch). Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn và trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, mực nước có thể đạt 1,5 – 1,58 m (từ mức báo động II đến III), xuất hiện vào các khung giờ 5 - 7h sáng và 16 - 18h chiều.

Sáng 6/9, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ đã phát đi thông tin cảnh báo triều cường trên hệ thống sông Sài Gòn. Trong 24 giờ qua, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm và còn ở mức thấp. Đến 7h ngày 6/9, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày thực đo tại các trạm trên sông Sài Gòn đều ở mức dưới báo động I.

Dự báo, mực nước tại hầu hết các trạm trên hệ thống sông Sài Gòn sẽ lên nhanh theo kỳ triều cường Rằm tháng Bảy (âm lịch) đạt đỉnh vào ngày 9 - 10/9 (tức 18 - 19/7 âm lịch).

Cụ thể, tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền), đỉnh triều có thể đạt 1,5 – 1,58m (từ mức báo động II đến III), xuất hiện trong khoảng 5 - 7h và 16 - 18h. Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều được dự báo 1,55 - 1,65m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động III khoảng 0,05m. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông. Mức độ rủi ro thiên tai trên khu vực sông Sài Gòn được xác định ở cấp độ 2.

Đỉnh triều cường tại TP.HCM được dự báo sẽ xuất hiện trong hai ngày 9 và 10/9 (18 và 19/7 âm lịch). Ảnh tư liệu minh họa: Hữu Huy

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng phát đi cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai. Theo đó, lúc 15h ngày 5/9, mực nước tại trạm Tà Lài ghi nhận 112,26 m, cao hơn báo động I khoảng 0,26 m.

Trong 24h tới, mực nước tại khu vực này dự báo tiếp tục biến đổi chậm, dao động ở mức báo động I đến báo động II. Nguy cơ mưa lớn kết hợp lũ có thể gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối tại các vùng trũng thấp thuộc xã Đăk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh, Định Quán và khu vực lân cận.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai được xác định ở cấp 1. Các hiện tượng ngập úng cục bộ, sạt lở bờ sông có khả năng ảnh hưởng đến giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh trong khu vực.

Hữu Huy
