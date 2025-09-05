Cận cảnh tuyến đê 3 lần phải gia cố trong 1 tuần nhưng khu dân cư vẫn bị ngập

TPO - Từ ngày 26/8 đến 31/8, chính quyền xã Hạ Bằng và người dân thôn Yên Lạc 1 đã 3 lần phải gia cố đê sông Tích. Thậm chí, đêm 31/8, chính quyền và nhân dân phải xuyên đêm để gia cố đê dù đang nghỉ lễ.
Trong đợt mưa lũ, từ ngày 26/8 đến 31/8, chính quyền xã Hạ Bằng (TP. Hà Nội) và người dân thôn Yên Lạc 1 (xã Hạ Bằng) đã 3 lần phải gia cố đê sông Tích (đoạn cây đa 9 gốc). Thậm chí, đêm 31/8, dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng chính quyền và nhân dân địa phương vẫn xuyên đêm gia cố đê ngăn nước tràn vào.
Dù vậy, nước sông vẫn tràn qua đê, gây ngập ruộng đồng, khu dân cư. Ông Kiều Văn Phong, nhà thôn Yên Lạc 1 cho biết để gia cố đê, chính quyền và nhân dân đã sử dụng các bao cát, đất, thậm chí cả ván gỗ, ghế đá để ngăn nước. Bản thân ông đã xuyên ngày 31/8 đến rạng sáng 2/9 để cùng gia cố đê.
Đến ngày 5/9, ghi nhận của chúng tôi cho thấy vẫn còn một số khu vực ngập sâu. (Ảnh: Khu vực nhà văn hóa thôn Yên Lạc 1 và sân thể thao cộng đồng của thôn vẫn còn ngập sâu trong nước).
Một số khu vực tại thôn Yên Lạc 1 vẫn còn ngập sâu.
Ván gỗ, ghế đá đều được người dân sử dụng để gia cố đê.
Người dân xã Hạ Bằng cho biết hai tuyến đê bờ sông Tích hiện đã xuống cấp, nhiều đoạn mặt đê cũng là đường giao thông đã bị nứt. Người dân mong muốn thành phố sớm triển khai các dự án để cải tạo, nâng cấp tuyến đê, góp phần đảm bảo và an toàn cho nhân dân và người tham gia giao thông.