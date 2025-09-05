Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội

Cận cảnh tuyến đê 3 lần phải gia cố trong 1 tuần nhưng khu dân cư vẫn bị ngập

Thanh Hiếu

TPO - Từ ngày 26/8 đến 31/8, chính quyền xã Hạ Bằng và người dân thôn Yên Lạc 1 đã 3 lần phải gia cố đê sông Tích. Thậm chí, đêm 31/8, chính quyền và nhân dân phải xuyên đêm để gia cố đê dù đang nghỉ lễ.


518128820-122134149848925980-4038056002330707941-n.jpg
539739537-122134150022925980-4204695177254615740-n.jpg
540928528-122134149878925980-7603385213027679291-n.jpg
Trong đợt mưa lũ, từ ngày 26/8 đến 31/8, chính quyền xã Hạ Bằng (TP. Hà Nội) và người dân thôn Yên Lạc 1 (xã Hạ Bằng) đã 3 lần phải gia cố đê sông Tích (đoạn cây đa 9 gốc). Thậm chí, đêm 31/8, dù đang trong thời gian nghỉ lễ, nhưng chính quyền và nhân dân địa phương vẫn xuyên đêm gia cố đê ngăn nước tràn vào.
1000025174.jpg
1000025173.jpg
tp-2.jpg
Dù vậy, nước sông vẫn tràn qua đê, gây ngập ruộng đồng, khu dân cư. Ông Kiều Văn Phong, nhà thôn Yên Lạc 1 cho biết để gia cố đê, chính quyền và nhân dân đã sử dụng các bao cát, đất, thậm chí cả ván gỗ, ghế đá để ngăn nước. Bản thân ông đã xuyên ngày 31/8 đến rạng sáng 2/9 để cùng gia cố đê.
1000025165.jpg
1000025161.jpg
1000025149.jpg
Đến ngày 5/9, ghi nhận của chúng tôi cho thấy vẫn còn một số khu vực ngập sâu. (Ảnh: Khu vực nhà văn hóa thôn Yên Lạc 1 và sân thể thao cộng đồng của thôn vẫn còn ngập sâu trong nước).
tp-3.jpg
tp-5.jpg
tp-1.jpg
Một số khu vực tại thôn Yên Lạc 1 vẫn còn ngập sâu.
1000025199-3753.jpg
Trạm bơm Lim tại khu vực thôn Yên Lạc 1 vẫn đang hoạt động để tiêu nước.
1000025169.jpg
1000025130.jpg
1000025122.jpg
Ván gỗ, ghế đá đều được người dân sử dụng để gia cố đê.
1000025206.jpg
1000025203.jpg
1000025191.jpg
1000025187.jpg
Người dân xã Hạ Bằng cho biết hai tuyến đê bờ sông Tích hiện đã xuống cấp, nhiều đoạn mặt đê cũng là đường giao thông đã bị nứt. Người dân mong muốn thành phố sớm triển khai các dự án để cải tạo, nâng cấp tuyến đê, góp phần đảm bảo và an toàn cho nhân dân và người tham gia giao thông.
Thanh Hiếu
#Sông Tích #giải pháp gia cố đê sông #Nước tràn đê #Xã Hạ Bằng

Xem thêm

Cùng chuyên mục