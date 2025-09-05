Hà Nội Cận cảnh tuyến đê 3 lần phải gia cố trong 1 tuần nhưng khu dân cư vẫn bị ngập

TPO - Từ ngày 26/8 đến 31/8, chính quyền xã Hạ Bằng và người dân thôn Yên Lạc 1 đã 3 lần phải gia cố đê sông Tích. Thậm chí, đêm 31/8, chính quyền và nhân dân phải xuyên đêm để gia cố đê dù đang nghỉ lễ.