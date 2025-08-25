Hà Nội mưa rất to, thành phố gấp rút rà soát đê điều, gia cố những vị trí xung yếu

TPO - Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 25-27/8 Hà Nội có mưa to đến rất to, lên đến 150mm. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, gia cố khẩn cấp những vị trí xung yếu.

Ngày 25/8, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 nên từ sáng 25 đến sáng 26/8, tại Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, nhiều khu vực có thể cao hơn 200mm.

Cũng theo dự báo, một số điểm xảy ra mưa lớn như Bất Bạt, Ba Vì, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Vân Đình với có tổng lượng từ 80-150mm.

Một tuyến đê tại Hà Nội bị sạt do bão số 3

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ách tắc giao thông, mất an toàn khi di chuyển; đồng thời có thể gây sạt lở ở khu vực địa hình dốc.

Trước ảnh hưởng của mưa bão, Sở NN&MT Hà Nội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, gia cố khẩn cấp những vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang, đồng thời tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê theo quy định.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trực vận hành điều tiết hồ chứa, tiêu nước kịp thời cho sản xuất và dân sinh.

Ngoài ra, các địa phương cần thông báo, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản, công trình ở khu vực bãi sông; xác định cụ thể khu vực có nguy cơ ngập lụt, khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để bảo đảm tiêu thoát nước.