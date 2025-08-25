Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội mưa rất to, thành phố gấp rút rà soát đê điều, gia cố những vị trí xung yếu

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 25-27/8 Hà Nội có mưa to đến rất to, lên đến 150mm. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã khẩn trương kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, gia cố khẩn cấp những vị trí xung yếu.

Ngày 25/8, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 nên từ sáng 25 đến sáng 26/8, tại Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 50-150mm, nhiều khu vực có thể cao hơn 200mm.

Cũng theo dự báo, một số điểm xảy ra mưa lớn như Bất Bạt, Ba Vì, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, Vân Đình với có tổng lượng từ 80-150mm.

dji-0602-458.jpg
Một tuyến đê tại Hà Nội bị sạt do bão số 3

Mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng tại các khu đô thị, vùng trũng thấp, ách tắc giao thông, mất an toàn khi di chuyển; đồng thời có thể gây sạt lở ở khu vực địa hình dốc.

Trước ảnh hưởng của mưa bão, Sở NN&MT Hà Nội, cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị các sở, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 và mưa lớn.

Theo đó, các đơn vị tập trung kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, gia cố khẩn cấp những vị trí xung yếu, công trình đang thi công dở dang, đồng thời tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ đê theo quy định.

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trực vận hành điều tiết hồ chứa, tiêu nước kịp thời cho sản xuất và dân sinh.

Ngoài ra, các địa phương cần thông báo, triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản, công trình ở khu vực bãi sông; xác định cụ thể khu vực có nguy cơ ngập lụt, khẩn trương vận hành công trình thủy lợi để bảo đảm tiêu thoát nước.

Thanh Hiếu
#Sạt đê #Đê điều #bão số 5

Xem thêm

Cùng chuyên mục