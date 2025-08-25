Chủ động ứng phó bão số 5, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải

Để chủ động ứng phó với bão số 5 (tên quốc tế KAJIKI), các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã xây dựng và triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định trong mọi tình huống.

Để chủ động ứng phó thiên tai, ngay từ đầu năm 2025, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy PCTT&TKCN, xây dựng và tổ chức diễn tập phương án phòng chống, rà soát vật tư thiết bị hiện có phục vụ công tác, xây dựng phương án đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc, kiểm tra toàn bộ lưới truyền tải điện cũng như các vị trí xung yếu, phát quang cây cối trong và ngoài hành lang tuyến. Đồng thời lập kế hoạch cắt điện kịp thời nhằm xử lý các khiếm khuyết bất thường trên lưới truyền tải điện.

Trước diễn biến của bão số 5, EVNNPT đã yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) và Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2), thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình di chuyển của áp thấp nhiệt đới khi hình thành bão để chủ động có biện pháp ứng phó. Các đơn vị tập trung kiểm tra hành lang tuyến đường dây, trạm biến áp; xử lý triệt để các vị trí có nguy cơ mất an toàn như cây cao, mái tôn, nhà bạt, vật dễ bay gần hành lang tuyến, dây bị văng lắc, các vị trí pha – đất thấp, trạm có nguy cơ ngập úng.

Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức buổi diễn tập phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2025 tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa

Tại Thanh Hóa, Đội Truyền tải điện Thanh Hóa hiện đang quản lý khối lượng lớn với gần 560 km đường dây 500kV, gần 580 km đường dây 220kV, 5 trạm biến áp 220kV và 2 trạm biến áp 500kV với tổng dung lượng 4.350MVA.

Ông Lữ Thanh Hải – Đội trưởng Đội Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết, đến nay công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 đã được hoàn thành. Các trạm biến áp đã tổ chức trực 24/24h với 100% quân số cho đến khi bão tan, thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đơn vị đồng thời chủ động gia cố, chằng néo tạm thời tại các vị trí xung yếu; nạo vét, khơi thông dòng chảy tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, phủ bạt chống sụt lún nhằm giảm thiểu rủi ro.

Công nhân Đội TTĐ Quảng Trị che chắn tủ bảng tại Tổ Quản lý vận hành TTLĐ Lao Bảo

Tại Nghệ An, ông Nguyễn Sỹ Thắng, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Nghệ An cho biết: Đến nay công tác ứng phó với bão số 5 đang được đơn vị gấp rút để hoàn thành, dự kiến chiều ngày 24/8, mọi công tác sẽ được hoàn thành. Đơn vị đã lập và duyệt các kịch bản ứng phó với các tình huống nghiêm trọng như sạt lở, sụt lún, nghiêng cột… với phương án dự phòng rủi ro cao nhất. Các trạm biến áp đã được kiểm tra, gia cố thiết bị ngoài trời, các tủ điều khiển, hộp nối để tránh mưa hắt gây chập điện, đồng thời chuẩn bị sẵn nguồn Diesel tại trạm biến áp để sẵn sàng phát điện dự phòng. Những khiếm khuyết nếu phát hiện đều được xử lý ngay để đảm bảo an toàn vận hành.

Tại Hà Tĩnh, Truyền tải điện Hà Tĩnh đang quản lý 612 km đường dây 500 kV, 385 km đường dây 220 kV và 2 trạm biến áp 500 kV với tổng dung lượng 2.175 MVA. Trong những năm qua, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp công nghệ hiện đại của EVNNPT và PTC1 trong công tác quản lý vận hành, đặc biệt trong phòng chống thiên tai. Các ứng dụng như hệ thống định vị sự cố, GIS, quan trắc sét giúp phát hiện và xử lý nhanh các hiện tượng bất thường; hệ thống thông tin liên lạc như bộ đàm, điện thoại nội bộ, điện thoại di động, điện thoại bàn đảm bảo liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Công nhân Đội Truyền tải điện Quảng Trị chằng néo hệ thống pin năng lượng tại Tổ QLVH TTLĐ Đông Hà

Ông Lê Trọng Thái, Đội trưởng Đội Truyền tải điện Hà Tĩnh khẳng định, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đơn vị xử lý kịp thời sự cố, đảm bảo lưới truyền tải điện vận hành an toàn, ổn định trong thời gian qua và được đơn vị áp dụng tối đa trong bão số 5 này.

Để ứng phó bão số 5, EVNNPT đã chỉ đạo các Công ty Truyền tải điện 1 và 2 tổ chức trực ban 24/24h, xây dựng các phương án, kịch bản phòng chống bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, thiết bị và tài sản. Các trạm nằm trong vùng ảnh hưởng phải tái lập chế độ trực tăng cường trong thời gian bão đổ bộ. Đối với các trạm có nguy cơ ngập úng, cần xây dựng phương án vận hành và phòng chống phù hợp, đảm bảo sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Các máy phát Diesel phải được kiểm tra, dự trữ nhiên liệu đầy đủ; hệ thống điện tự dùng AC, DC, đặc biệt hệ thống phóng nạp ắc quy phải được rà soát kỹ để đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy.

Các đơn vị cần tiếp tục kiểm tra, cắt tỉa cây cối bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, xúc dọn đất đá, khơi thông và bổ sung rãnh thoát nước để hướng dòng chảy ra xa các khu vực có nguy cơ sạt lở. Các điểm xung yếu phải được gia cố kịp thời, đồng thời tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập sâu tại các trạm và tuyến đường dây qua vùng núi dốc, ven sông suối, đặc biệt là khu vực có địa hình phức tạp hoặc từng có tiền sử sạt lở.

Sau bão, các đơn vị phải tập trung lực lượng kiểm tra, đánh giá thiệt hại, nhanh chóng tổ chức khắc phục, khôi phục cấp điện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị.

Với sự chủ động, quyết liệt trong công tác chuẩn bị, các đơn vị trực thuộc EVNNPT đã và đang sẵn sàng ứng phó với bão số 5, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người, thiết bị và tài sản, giữ vững vận hành lưới điện truyền tải quốc gia ổn định, liên tục. EVNNPT khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc phương châm “phòng ngừa là chính, ứng phó kịp thời, khắc phục nhanh chóng và hiệu quả”, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.