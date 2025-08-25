Loạt nhà tốc mái, cây gãy đổ ở Hà Tĩnh trước bão số 5

Dự báo tới 13h ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. 19h ngày 25/8, bão Kajiki di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật 14. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật 17; sóng cao 5-7m, vùng tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.