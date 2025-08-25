Loạt nhà tốc mái, cây gãy đổ ở Hà Tĩnh trước bão số 5

TPO - Mặc dù bão số 5 vẫn chưa chính thức đổ bộ vào đất liền, song tại nhiều địa phương ven biển Hà Tĩnh gió giật mạnh, sóng biển dâng cao, cây cối gãy đổ, nhà tốc mái.
Hình ảnh ghi nhận tốc mái ngói, mái tôn bị cuốn phăng xuống đất tại xã Thiên Cầm.
Gió quật, rít từng hồi khiến nhiều mái nhà bị hư hỏng.
Dự báo tới 13h ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. 19h ngày 25/8, bão Kajiki di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật 14. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật 17; sóng cao 5-7m, vùng tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.