Xã hội

Google News

Loạt nhà tốc mái, cây gãy đổ ở Hà Tĩnh trước bão số 5

Hoài Nam

TPO - Mặc dù bão số 5 vẫn chưa chính thức đổ bộ vào đất liền, song tại nhiều địa phương ven biển Hà Tĩnh gió giật mạnh, sóng biển dâng cao, cây cối gãy đổ, nhà tốc mái.

Bão số 5 gây gió lớn, sóng cao tại biển Thiên Cầm (Clip: Hoài Nam)
tp-handl.jpg
Ghi nhận tại khu vực bờ biển Thiên Cầm sáng 25/8, bầu trời xám xịt, mưa trắng trời, sóng biển cuồn cuộn, dâng cao, gió rít từng hồi.
tp-bao-10.jpg
Tại dọc tuyến đường tại xã Thiên Cầm cây cối ngã đổ.
tp-bao-1.jpg
Lúc 10h30 ngày 25/8, tại khu vực bãi biển Thiên Cầm, mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió rít từng cơn, từng đợt sóng cao 3-4 mét liên tục đánh mạnh vào bờ. Một số ngôi nhà dân ven biển đã bị tốc mái, hư hỏng nặng.
tp-bao-7.jpg
tp-bao-5.jpg
Hình ảnh ghi nhận tốc mái ngói, mái tôn bị cuốn phăng xuống đất tại xã Thiên Cầm.
tp-bao-6.jpg
Một số người dân bày tỏ sự lo lắng khi bão chưa vào đất liền, nhưng thiệt hại bước đầu đã cho thấy mức độ nguy hiểm và khó lường của cơn bão này.
akhs.jpg
Mái tôn, biển báo gãy đổ trước giờ bão đổ bộ vào đất liền.
tp-bao-8.jpg
tp-bao-9.jpg
Gió quật, rít từng hồi khiến nhiều mái nhà bị hư hỏng.
tp-auhdgks.jpg
"Chúng tôi nhận định đây có thể là cơn bão lịch sử. Hiện tâm bão chưa vào đất liền nhưng sức ảnh hưởng đã quá lớn, sóng biển ngày càng hung dữ,” một người dân tại xã Thiên Cầm chia sẻ

Dự báo tới 13h ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. 19h ngày 25/8, bão Kajiki di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và ở trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ cấp 10-11, giật 14. Do ảnh hưởng của bão, các tỉnh Thanh Hóa - Quảng Trị (gồm Hòn Ngư, Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão 12-14, giật 17; sóng cao 5-7m, vùng tâm bão 8-10m; biển động dữ dội.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #bão số 5 #bão số 5 tại Hà Tĩnh #tốc mái #nhà ở

