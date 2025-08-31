Hà Nội huy động hàng trăm người gia cố đê sông Tích

TPO - Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, mực nước sông Tích tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tràn. UBND xã Hạ Bằng (TP Hà Nội) đã huy động hàng trăm người gia cố các điểm đê xung yếu.

Tối 31/8, UBND xã Hạ Bằng (TP. Hà Nội) cho biết, đã huy động lực lượng chức năng cùng hàng trăm người dân, phương tiện gia cố các đoạn đê xung yếu trên địa bàn.

Theo UBND xã Hạ Bằng, do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, mực nước sông Tích tiếp tục dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tràn, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sản xuất và đời sống của nhân dân.

Trước tình hình đó, chiều 31/8, UBND xã đã huy động lực lượng chức năng và nhân dân các thôn Phú Lễ, Phú Đa 2, thôn 4 và thôn Trúc Động (xã Hạ Bằng) cùng phương tiện tập trung gia cố các đoạn đê xung yếu, bảo đảm an toàn đê điều.

Lực lượng chức năng xã Hạ Bằng cùng nhân dân gia cố đoạn đê xung yếu.

Tại các điểm xung yếu, lực lượng chức năng và nhân dân khẩn trương vận chuyển bao tải đất, cọc tre, bạt phủ… để gia cố mặt đê, đắp thêm những vị trí có nguy cơ sạt lở, tràn nước.

Trước đó, ngày 26/8, do mưa lớn, nước dâng cao gây nguy cơ sạt lở khu vực trạm bơm Đầm Cầu Sa (xã Hạ Bằng). Ngay sau đó, lãnh đạo xã đã trực tiếp có mặt để chỉ đạo công tác phòng chống, gia cố các điểm xung yếu.

Tuy nhiên, đến khoảng 18h45 ngày 28/8, tại khu vực đường xóm Đình (đoạn cây đa 9 gốc), do mực nước sông Tích dâng cao cùng với một xe tải đi vào khu vực đê xung yếu vừa được gia cố (dù đã có biển cấm) làm xuất hiện tình trạng tràn nước vào tuyến đường sinh.

Ngay sau đó, UBND xã Hạ Bằng đã huy động lực lượng, phương tiện cùng lực lượng xung kích, đoàn viên thanh niên, dân quân, công an và đông đảo nhân dân địa phương khẩn trương có mặt, triển khai biện pháp gia cố.

Lực lượng chức năng xã Hạ Bằng cùng nhân dân gia cố đoạn đê xung yếu.

Hiện tại, xã Hạ Bằng tiếp tục tổ chức trực 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lớn và thông tin kịp thời đến nhân dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra đê điều, công trình thủy lợi, khơi thông dòng chảy, xử lý sự cố phát sinh.

Bên cạnh đó, UBND xã cũng khuyến cáo nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Các hộ dân sinh sống ven sông cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chủ động di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu. Người dân tuyệt đối không vớt củi, đánh bắt cá hoặc đi lại bằng thuyền, bè tại khu vực nước chảy xiết để đảm bảo an toàn tính mạng.