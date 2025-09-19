Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

'Khóc ròng' vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ

Thu Hiền

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích mía ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước lũ. Nắng lên, nước lũ rút, cánh đồng mía bắt đầu héo ngọn, chết khô khiến nông dân như "ngồi trên đống lửa".

tp-9.jpg
Sau cơn bão số 5﻿, lượng mưa lớn kèm thủy điện xả lũ đã khiến nước sông Con dâng cao, gây ngập nhà cửa, rau màu, bãi ngô, mía của người dân xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An. Nước lũ rút, nắng lên, cánh đồng mía bắt đầu héo ngọn, chết khô khiến nông dân như “ngồi trên đống lửa”.
﻿tp-7.jpg
tp-4.jpg
﻿tp-8.jpg
tp-11.jpg
Ghi nhận tại bãi mía Cánh Gà, Diều Gà... dọc sông Con thuộc địa bàn xã Tân Phú, tình trạng cây mía bị chết khô rất nhiều. Người trồng mía đang tranh thủ thời gian cào bùn đất, phát lá khô “giải cứu” cây mía.
tp-3.jpg
Gia đình chị Phạm Thị Hồng (trú xóm Hồ Thành, xã Tân Phú) có gần 2 ha mía trồng dọc sông Con. Trận mưa lớn vừa qua đã khiến ruộng mía chìm trong biển nước﻿. Lũ rút, cây mía ngập trong bùn bắt đầu bị khô lá, héo úa. “Ngay khi nước lũ rút, chúng tôi đã cào bới bùn đất, rác, tuy nhiên, do mía ngập lâu ngày trong nước nên rất nhiều gốc mía đã bị chết, ảnh hưởng đến sản lượng mía cuối năm nay”, chị Hồng lo lắng.
tp-16.jpg
Theo người dân địa phương, việc phát lá, cào bùn, rác để xác định được cây mía còn có sự phát triển, ra ngọn nữa hay không, từ đó nhận định cây mía chết gốc hay chưa.
tp-1.jpg
tp-5.jpg
“Cây mía bị ngập nước, chìm trong bùn đất sẽ cho sản lượng kém, ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ tới. Gần như toàn bộ diện tích mía của gia đình đã bị chết khô”, chị Vương Thị Nhung (trú xóm Hồ Thành, xã Tân Phú) chia sẻ.
tp-6.jpg
Nước lũ rút, nắng lên, cây mía héo ngọn, chết khô khiến người nông dân đứng ngồi không yên.﻿
tp-12.jpg
Ông Phan Vũ Hùng - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng xã Tân Phú cho biết, cơn bão số 5 vừa qua đã gây ảnh hưởng đến tài sản và các cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Mưa bão đã làm 65 ngôi nhà bị thiệt hại, ảnh hưởng; 100 ha diện tích lúa, 150 ha diện tích cây trồng lâu năm, 150 ha diện tích cây trồng hàng năm, 120 ha diện tích cây công nghiệp (sắn, mía) bị ảnh hưởng… “Sau một thời gian nước lũ rút cây mía mới có biểu hiện khô lá, héo ngọn. Theo thống kê, có khoảng 100 ha diện tích cây mía bị thiệt hại”, ông Hùng cho hay.
Thu Hiền
