'Khóc ròng' vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích mía ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước lũ. Nắng lên, nước lũ rút, cánh đồng mía bắt đầu héo ngọn, chết khô khiến nông dân như "ngồi trên đống lửa".
Ghi nhận tại bãi mía Cánh Gà, Diều Gà... dọc sông Con thuộc địa bàn xã Tân Phú, tình trạng cây mía bị chết khô rất nhiều. Người trồng mía đang tranh thủ thời gian cào bùn đất, phát lá khô “giải cứu” cây mía.
“Cây mía bị ngập nước, chìm trong bùn đất sẽ cho sản lượng kém, ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ tới. Gần như toàn bộ diện tích mía của gia đình đã bị chết khô”, chị Vương Thị Nhung (trú xóm Hồ Thành, xã Tân Phú) chia sẻ.