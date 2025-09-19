'Khóc ròng' vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ

TPO - Mưa lớn kéo dài, nhiều diện tích mía ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước lũ. Nắng lên, nước lũ rút, cánh đồng mía bắt đầu héo ngọn, chết khô khiến nông dân như "ngồi trên đống lửa".