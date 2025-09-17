Nhiều cây thông cổ thụ ở Lâm Đồng chết khô

TPO - Nhiều cây thông ba lá cổ thụ đường kính 30–50cm trên đường Ngô Thì Sỹ ở Lâm Đồng bất ngờ chết khô, úa vàng.

Ngày 17/9, tại khoảnh rừng thông thuộc Tiểu khu 157B trên đường Ngô Thì Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), phóng viên ghi nhận hàng loạt cây thông ba lá cổ thụ chết khô, lá úa vàng.

Cây thông trong khu dân cư bị chết khô.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây khu vực này xuất hiện tình trạng lâm phần bị xâm hại bởi hoạt động từ con người. Tại hiện trường, nhiều cây thông đường kính gốc 30-50cm đã khô lá, chết đứng; một số cây khác đang dần úa vàng, có dấu hiệu suy kiệt.

Nhiều cây thông cổ thụ bị chết khô.

Quan sát có thể thấy, nhiều khả năng nguyên nhân xuất phát từ việc lấp gốc, gây úng nước, cùng với hoạt động xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của rừng thông.

Một bãi xà bần dưới hàng cây bị chết khô.

Sự việc khiến người dân địa phương bức xúc và lo ngại tình trạng “bức tử” rừng thông tái diễn ngay giữa nội ô Đà Lạt. Người dân khu dân cư kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý dứt điểm để bảo vệ mảng xanh đặc hữu của thành phố.

Tối cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và sẽ sớm điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.