Nhiều diện tích keo tràm gãy đổ, chết khô sau bão

TPO - Sau bão số 5, nhiều diện tích keo tràm tại khu vực bãi ngang ở Hà Tĩnh gãy đổ, chết khô gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.