Xã hội

Google News

Nhiều diện tích keo tràm gãy đổ, chết khô sau bão

Hoài Nam

TPO - Sau bão số 5, nhiều diện tích keo tràm tại khu vực bãi ngang ở Hà Tĩnh gãy đổ, chết khô gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

2utgs.jpg
Đã gần 3 tuần trôi qua sau bão số 5, nhiều diện tích keo tràm trồng trên đất cát tại các xã Thạch Lạc, Thạch Khê (Hà Tĩnh) vẫn nằm ngổn ngang, chết khô.
tp-krojhfg.jpg
tp-029876tgbs.jpg
Người dân cho biết, phần lớn diện tích keo tràm bị gãy đổ đều ở vào thời điểm chưa kịp thu hoạch. Nhiều gốc cây mới được 3-4 năm tuổi, chưa đến kỳ khai thác, nay bị quật ngã, không thể tận dụng, thiệt hại lớn về kinh tế.
tp-208733.jpg
Những khu vực trồng keo xanh tốt giờ chỉ còn trơ thân gãy đổ, lá úa vàng, khiến người dân không khỏi xót xa.
tp-keo-lskhsol.jpg
tp-keo-kdj.jpg
Theo người dân xã Thạch Lạc, keo tràm được trồng trên vùng đất cát bạc màu nhằm phủ xanh đất trống, hạn chế tình trạng sa mạc hoá, bảo vệ vùng ven biển. Tuy nhiên khi bão đi qua đã gây thiệt hại lớn, toàn bộ số keo trồng bị bẻ gãy ngọn.
tp-028u2.jpg
tp-keo-kagsl.jpg
Một số gốc tràm có giá trị gỗ thương phẩm, người dân đã chặt về để sử dụng.
tp-2i.jpg
tp-903.jpg
“Keo tràm trồng trên đất cát, rễ nông nên khi bão vào gió mạnh là bị gãy hàng loạt. Giờ cây nằm phơi khô ngoài nắng, nhiều gốc lớn chúng tôi ra thu hoạch về dùng, còn gốc nhỏ chặt làm củi”, ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, trú xã Thạch Lạc) chia sẻ.
09876.jpg
Theo lãnh đạo xã Thạch Lạc, Thạch Khê, diện tích keo tràm bị thiệt hại sau bão số 5 là khá lớn, tập trung ở các vùng cát ven biển. Đa phần số lượng keo tràm bị quật gãy chưa đủ tuổi để thu hoạch, nên ảnh hưởng lớn đến kinh tế của người dân. Hiện địa phương đang vận động người dân thu gom, xử lý diện tích bị gãy đổ để có phương án trồng lại.
Hoài Nam
#bão số 5 #Hà Tĩnh #gãy đổ #keo tràm gãy đổ sau bão #bão

