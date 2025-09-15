Nhiều diện tích keo tràm gãy đổ, chết khô sau bão

TPO - Sau bão số 5, nhiều diện tích keo tràm tại khu vực bãi ngang ở Hà Tĩnh gãy đổ, chết khô gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.
Người dân cho biết, phần lớn diện tích keo tràm bị gãy đổ đều ở vào thời điểm chưa kịp thu hoạch. Nhiều gốc cây mới được 3-4 năm tuổi, chưa đến kỳ khai thác, nay bị quật ngã, không thể tận dụng, thiệt hại lớn về kinh tế.
Theo người dân xã Thạch Lạc, keo tràm được trồng trên vùng đất cát bạc màu nhằm phủ xanh đất trống, hạn chế tình trạng sa mạc hoá, bảo vệ vùng ven biển. Tuy nhiên khi bão đi qua đã gây thiệt hại lớn, toàn bộ số keo trồng bị bẻ gãy ngọn.
Một số gốc tràm có giá trị gỗ thương phẩm, người dân đã chặt về để sử dụng.
“Keo tràm trồng trên đất cát, rễ nông nên khi bão vào gió mạnh là bị gãy hàng loạt. Giờ cây nằm phơi khô ngoài nắng, nhiều gốc lớn chúng tôi ra thu hoạch về dùng, còn gốc nhỏ chặt làm củi”, ông Nguyễn Văn Tuấn (56 tuổi, trú xã Thạch Lạc) chia sẻ.