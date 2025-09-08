Lũ về miền Tây tăng cao khi ảnh hưởng bão số 7 kết hợp triều cường

TPO - Theo dự báo, nước lũ về sông Cửu Long đang tăng cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt những ngày tới khi lũ thượng nguồn tăng mạnh do ảnh hưởng bão số 7, kết hợp triều cường, có thể đạt đỉnh vào ngày 10-11/9.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam cho biết, lũ trên dòng chính sông Mê Kông tại Kratie (Campuchia) tăng mạnh từ cuối tháng 8 đến nay, do mưa lớn phía thượng nguồn từ ảnh hưởng cơn bão số 5, 6. Mực nước ngày 6/9 đo được tại Kratie hơn 20,71m cao hơn mức nước cùng kỳ năm trước và trung bình nhiều năm (chỉ thấp hơn năm 2018 - 2020).

Với khu vực sông Cửu Long (sông Tiền và sông Hậu) tại Tân Châu và Châu Đốc (An Giang), những ngày qua nước lũ cũng lên nhanh và mạnh, do lũ đầu nguồn đổ về. Ngày 6/9, mực nước cao nhất tại Tân Châu đạt 2,91m, tại Châu Đốc đạt 2,54m.

Người dân Đồng Tháp đánh bắt thủy sản khi lũ tràn đồng. Ảnh: Hòa Hội

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dự báo, những ngày tới, do ảnh hưởng của cơn bão số 7, mưa lớn tiếp tục xuất hiện khu vực thượng nguồn sông Mê Kông, nhưng thời gian mưa ngắn hơn đợt mưa bão số 5, 6. Do đó, dự báo lũ đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu và Châu Đốc tiếp tục tăng trong các ngày tới, do ảnh hưởng kết hợp lũ thượng nguồn và triều cường lên cao.

Dự báo, đỉnh lũ tại thượng nguồn sông Cửu Long đợt này có thể rơi vào ngày 10-11/9, với mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu đạt từ 3,1 - 3,2m, tại trạm Châu Đốc từ 2,75 - 2,85m, sau đó xuống chậm.

Do lũ về kết hợp với triều cường, dự báo lũ nội đồng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tuần tới sẽ tăng.

Với mức lũ trên, vụ lúa Hè Thu sẽ không bị ảnh hưởng, khi diện tích lúa tới kỳ thu hoạch chỉ còn khoảng 15-20% diện tích.

Tuy nhiên, những ngày tới, một số khu vực thấp, trũng trên vùng bán đảo Cà Mau, như trung tâm tỉnh Cà Mau, Bắc Cà Mau, bên trong kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp nguy cơ cao sẽ xảy ra ngập úng cục bộ do lũ, mưa lớn kết hợp triều cường. Vì vậy, cơ quan thủy văn khuyến cáo các địa phương trên vùng bán đảo Cà Mau, đề phòng và chủ động các phương án ứng phó với ngập những ngày tới.

Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam dẫn nhận định của các tổ chức khí tượng trong và ngoài nước cho rằng, thời tiết diễn biến ngày càng bất thường. Từ nay đến cuối mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn xuất hiện nhiều cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có nguy cơ gây mưa lớn trên lưu vực sông Mê Kông.

Do đó, các địa phương được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết, mưa, lũ để kịp thời xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp.