Tìm kiếm người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích ở Huế

TPO - Một phụ nữ tạm trú ở phường An Cựu (TP Huế) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi cùng chồng đi bộ ra bến xe. Lực lượng chức năng hiện khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Chiều 27/9, tại phường An Cựu (TP Huế) xảy ra vụ một người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi nạn nhân cùng chồng đi bộ ra bến xe để về Thanh Hóa.

Thợ lặn được huy động để tìm kiếm nạn nhân﻿ mất tích tại địa bàn phường An Cựu, Huế.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, anh N.D.H (40 tuổi) và vợ là D.T.H (35 tuổi, cùng trú Quảng Ninh, thuê trọ tại kiệt 46 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường An Cựu, Huế) đi bộ ra bến xe phía Nam thành phố để bắt xe về Thanh Hóa.

Khi đến đầu kiệt, chị H. không may trượt chân ngã xuống dòng nước chảy xiết và bị lũ cuốn trôi. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh H. không kịp ứng cứu. Đến khoảng 18 giờ, anh mới liên hệ được với cơ quan chức năng để trình báo.

Lực lượng công an kiểm tra các khu vực xung yếu﻿, ngập lụt để hỗ trợ dân di dời đến nơi an toàn.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã phối hợp với Công an phường An Cựu cùng lực lượng tại chỗ triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục và nước lũ dâng cao khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Bà Hoàng Thị Như Thanh - Chủ tịch UBND phường An Cựu, cho biết, lực lượng chức năng hiện tiến hành sơ tán người dân tại những khu vực xung yếu, thấp trũng của phường đến nơi an toàn. Công tác di dời, sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm và tìm kiếm nạn nhân mất tích được khẩn trương thực hiện trong tối 27/9.