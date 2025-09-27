Bão mạnh lên khi gần bờ, ban bố rủi ro thiên tai cấp 4

TPO - Những nhận định mới nhất chiều nay (27/9) cho thấy, bão số 10 có thể mạnh lên khi gần bờ, là cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh nhất từ đầu năm nay. Vùng ảnh hưởng cũng mở rộng đến Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4 từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ.

Bão có thể đổ bộ cấp 11-12, giật cấp 14-15

Vào 15h chiều nay, tâm bão cách đặc khu Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 200km về phía đông nam, cách Đà Nẵng khoảng 560km về phía đông đông nam với cường độ cấp 12, giật cấp 15. Như vậy bão đang có xu hướng mạnh lên so với sáng nay.

Những dự báo mới nhất trong chiều nay cho thấy, cường độ bão có thể mạnh lên khi tiến gần vùng biển Trung Trung Bộ nước ta, đồng thời tốc độ di chuyển của bão rất nhanh, khoảng 30-35km/h.

Đến 13h chiều mai (28/9), khi hoạt động trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách đất liền Quảng Trị khoảng 180km, bão mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo trong đêm 28/9, bão sẽ vào đổ bộ đất liền nước ta trên khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ. Cường độ thời điểm đổ bộ có thể đạt cấp 11-12, giật cấp 13-14.

Đến 1h ngày 29/9, khi vào đất liền Nghệ An đến Quảng Bình cũ, bão vẫn giữ cường độ cấp 10-11, giật 14, có thể là cơn bão đổ bộ nước ta mạnh nhất từ đầu năm, mạnh hơn cơn bão số 5 đổ bộ cuối tháng 8 năm nay.

Mưa ngay từ chiều tối 27/9

Do đặc điểm bán kính mây rộng, vùng ảnh hưởng của bão rất lớn, bao gồm cả khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cũng như miền Bắc nước ta.

Dự báo mới nhất về đường đi của bão số 10.

Về gió mạnh, từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6- 7, giật cấp 8-9.

Về mưa lớn, trong ngày và đêm 27/9, những vùng mây rìa xa cơn bão đã gây mưa cho khu vực từ Nghệ An đến Gia Lai với lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi trên 100mm.



Dự báo, từ đêm 27/9 đến đêm 28/9, khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150–300mm, có nơi trên 400mm. Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng thời gian này mưa phổ biến 100–200mm, có nơi trên 300mm.

Từ chiều và đêm 28/9, đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ có mưa to, cục bộ xuất hiện mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50–120mm, có nơi 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ mưa từ 30–60mm, có nơi trên 150mm.

Sang ngày và đêm 29/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa to đến rất to, phổ biến 80–150mm, cục bộ có nơi trên 200mm, riêng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ từ 100–200mm, có nơi trên 300mm.

Cũng trong ngày và đêm 29/9, Nghệ An đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30–70mm, có nơi trên 150mm. Quảng Trị đến Huế còn mưa đến sáng 29/9 với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 30/9.

Ngoài ra, trong chiều và đêm 27/9, do gió mùa tây nam hoạt động mạnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 20–40mm, có nơi 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên vùng biển ven bờ, từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.