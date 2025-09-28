Người dân Huế dùng ‘cách lạ’ chằng chống nhà cửa trước bão gió ra sao?

TPO - Để ứng phó với bão số 10, người dân TP Huế đã nghĩ ra cách dùng túi ni lông hoặc túi nhựa lớn bơm đầy nước đặt lên mái tôn, bề mặt tấm lợp nhằm phòng chống gió bão, bảo vệ nhà cửa. Phương pháp này vừa giảm sức lao động khuân vác, leo trèo nặng nhọc và nguy hiểm, lại có thể dự trữ nguồn nước sạch để sử dụng sau mưa lũ.

Tại phường Dương Nỗ ((TP Huế), từ một vài hộ thử nghiệm ban đầu, cách làm này nhanh chóng được nhiều gia đình tại địa phương này áp dụng.

Túi ni lông và ống dẫn nước được đưa lên mái nhà một cách dễ dàng, thuận tiện hơn việc khuân vác bao cát, bờ lô giằng giữ﻿ tấm lợp.

Trước mùa mưa bão, người dân mua sẵn túi nhựa dày, dung tích khoảng 50 lít, sau đó dẫn nước máy trực tiếp lên mái, bơm đầy rồi đặt ở vị trí cố định. Những “túi nước” trở thành vật giằng giữ mái tôn thay thế cho bao cát truyền thống.

Người dân đưa nước lên mái nhà, bơm vào túi nhựa để làm vật giằng giữ﻿ bảo vệ tấm lợp.

Theo ghi nhận, phương pháp này khắc phục được hạn chế của việc dùng bao cát nặng 40-50kg, vốn đòi hỏi nhiều sức lực, khó vận chuyển và tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là với gia đình chỉ có người già hoặc phụ nữ. Ngược lại, việc bơm nước vào túi được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, tiện lợi, không cần khuân vác nặng nhọc.

Những túi nước﻿ này thay thế bao cát giằng giữ mái nhà được sử dụng trước đây.

Anh Thái Quang Hiếu, người dân phường Dương Nỗ, cho biết: “Khuân gạch đá đặt lên mái nhà sẽ rất nguy hiểm, khi bão vào có thể rơi trúng người. Còn cách làm mới này thuận tiện và an toàn hơn nhiều so với khuân vác bao cát hay đặt gạch đá trên mái nhà. Túi nước vừa hiệu quả, vừa giữ được nguồn nước sạch khi cần dùng sau bão lũ, nếu không may hệ thống nước máy gặp sự cố do thiên tai”.

Cách làm lạ này hiện được áp dụng rộng rãi tại nhiều nơi ở Huế khi có mưa bão.

Ngoài ra, nhờ bề mặt mềm mại, túi nước không làm trầy xước, hư hỏng hay bẩn mái tôn, hạn chế nguy cơ rỉ sét. Khi không còn sử dụng, người dân chỉ cần xả nước và thu gom túi, việc dọn dẹp nhẹ nhàng, gọn gàng, tiện lợi hơn cách làm truyền thống trước đây.