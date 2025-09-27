Bão số 10 di chuyển thần tốc, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó khẩn

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ ứng phó với bão Bualoi (bão số 10) - cơn bão mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi thông thường, đang tiến sâu vào Biển Đông với sức gió giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số Bualoi có phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai tổng hợp như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể mưa phổ biến 200 - 400 mm, nơi cao trên 600 mm.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, phân luồng, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng cấm đường tại các điểm nguy hiểm; chuẩn bị máy móc, vật tư, nhân lực khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông trên quốc lộ.

Cục Đường sắt Việt Nam cần tăng cường tuần tra, chốt gác tại cầu, đường đèo, khu vực dễ sạt lở; có kế hoạch dừng, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công điện giao Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng phối hợp tìm kiếm cứu nạn; thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ ứng phó với bão Bualoi. Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàn.

Trước nguy cơ của bão Bualoi, Cục Hàng không Việt Nam phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh lịch bay khi cần; tăng cường kiểm tra hạ tầng sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời xử lý sự cố.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chuẩn bị biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố công trình, phối hợp đảm bảo giao thông trên tuyến vừa khai thác vừa thi công.

"Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún; bố trí lực lượng ứng trực, tiêu thoát nước nhanh tại các điểm ngập úng; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ để bảo đảm an toàn giao thông và đô thị", Công điện khẩn của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh tinh thần “quyết liệt, từ sớm, từ xa” để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào do bão Bualoi.