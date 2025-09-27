Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bão số 10 di chuyển thần tốc, Bộ Xây dựng lệnh ứng phó khẩn

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ ứng phó với bão Bualoi (bão số 10) - cơn bão mạnh, di chuyển nhanh gấp đôi thông thường, đang tiến sâu vào Biển Đông với sức gió giật cấp 14.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số Bualoi có phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai tổng hợp như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể mưa phổ biến 200 - 400 mm, nơi cao trên 600 mm.

Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát, phân luồng, cắm biển cảnh báo, sẵn sàng cấm đường tại các điểm nguy hiểm; chuẩn bị máy móc, vật tư, nhân lực khắc phục sạt lở, bảo đảm giao thông trên quốc lộ.

Cục Đường sắt Việt Nam cần tăng cường tuần tra, chốt gác tại cầu, đường đèo, khu vực dễ sạt lở; có kế hoạch dừng, giãn tàu hoặc chuyển tải hành khách khi cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công điện giao Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng phối hợp tìm kiếm cứu nạn; thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về.

image-4.jpg
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ ứng phó với bão Bualoi. Ảnh minh họa: Nguyễn Hoàn.

Trước nguy cơ của bão Bualoi, Cục Hàng không Việt Nam phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, điều chỉnh lịch bay khi cần; tăng cường kiểm tra hạ tầng sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc để kịp thời xử lý sự cố.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng cần chỉ đạo các Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công chuẩn bị biện pháp ứng phó, khắc phục sự cố công trình, phối hợp đảm bảo giao thông trên tuyến vừa khai thác vừa thi công.

"Sở Xây dựng các địa phương kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún; bố trí lực lượng ứng trực, tiêu thoát nước nhanh tại các điểm ngập úng; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ để bảo đảm an toàn giao thông và đô thị", Công điện khẩn của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh tinh thần “quyết liệt, từ sớm, từ xa” để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân, không để bị động trong bất kỳ tình huống nào do bão Bualoi.

Lộc Liên
#bão số 10 #ứng phó bão #Bộ Xây dựng #an toàn thiên tai #cứu hộ khẩn cấp #giao thông an toàn #thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục