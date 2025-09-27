Ba yếu tố khiến Bualoi là cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm

TPO - Bão di chuyển quá nhanh khiến thời gian tác động đến đất liền rất sớm, bão mạnh lên gần bờ và không gặp trở ngại đáng kể để suy yếu, hướng di chuyển tây tây bắc - dọc theo bờ biển miền Trung khiến vùng chịu tác động vô cùng rộng lớn.

Vào 19h tối nay, tâm bão trên khu vực phía nam đặc khu Hoàng Sa, chỉ còn cách Đà Nẵng khoảng 460km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.

Bualoi (tên một món chè Thái) được nhận định cơn bão nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay đổ bộ đất liền nước ta, trong một năm mưa bão nhiều bất thường.

Cơn bão này có rất nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên là tốc độ di chuyển nhanh hiếm gặp.

Ngay khi còn ở ngoài khơi Philippines, bão đã di chuyển với tốc độ 30-35km/h, đây là tốc độ gần gấp đôi các cơn bão thông thường, thậm chí có thời điểm bão di chuyển với vận tốc khoảng 40km/h, điều vô cùng hiếm gặp với các cơn bão trên Biển Đông.

Do tốc độ di chuyển quá nhanh, ngay tối 26/9, bão đã vào Biển Đông. Ngay ngày hôm nay (27/9), những vùng mây rìa xa phía tây cơn bão đã tác động đến đất liền nước ta gây mưa lớn cho khu vực miền Trung, từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi, có nơi mưa trên 300mm.

Cũng do tốc độ di chuyển nhanh nên ngay tối mai, tức là chỉ sau hai ngày vào Biển Đông, vùng tâm bão bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Bão Bualoi di chuyển cực kỳ nhanh với tốc độ trung bình 30-35km/h.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, với các cơn bão có tốc độ di chuyển chậm, có thể xuất hiện các tình hướng như bão đổi hướng, thay đổi cường độ. Với Bualoi, khả năng này xảy ra rất thấp, bão sẽ tiến vào khu vực Bắc Trung Bộ, trọng tâm là Nghệ An đến Quảng Bình cũ.

Về cường độ, Bualoi không thể so sánh với Ragasa – cơn bão mạnh nhất thế giới tính đến thời điểm này. Tuy nhiên, nếu như Ragasa gặp phải hai trở ngại lớn là ma sát với địa hình đất liền Trung Quốc và khối không khí lạnh khô thì Bualoi lại không gặp trở ngại nào đáng kể. Vì vậy thời điểm tiến gần vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, bão có khả năng tiếp tục mạnh thêm.

Dự báo vào 19h tối 28/9, khi hoạt động trên vùng biển ven bờ Nghệ An - Quảng Trị, áp sát đất liền, bão vẫn đang duy trì cường độ cấp 12-13, giật cấp 16.

Khi vào đất liền, do ma sát với địa hình, bão có thể mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Cường độ này có thể mạnh hơn cơn bão Kajiki vào cuối tháng 8 và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước ta từ đầu năm nay.

Do tốc độ di chuyển nhanh và cường độ rất mạnh, ngay từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 giật cấp 8-9. Thời gian gió mạnh nhất có thể trong tối và đêm 28/9.

Trên vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) ngay đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Một điểm đặc biệt nguy hiểm khác của bão Bualoi là hướng di chuyển tây tây bắc, dọc theo bờ biển miền Trung khiến vùng ảnh hưởng rất rộng lớn, nhất là vùng mưa.

Ngay hôm nay những vùng mây rìa xa cơn bão đã gây mưa rất lớn cho miền Trung. Trong ảnh là mưa lớn xảy ra hôm nay ở Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Dự báo, các khu vực chịu tác động mưa do bão Bualoi kéo dài từ Quảng Ngãi đến khu vực miền Bắc. Trong đó, từ chiều tối ngày 27/9 đến ngày 29/9, Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Ngay từ hôm nay, vùng mây rìa phía xa cơn bão đã gây mưa cho khắp Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, có nơi mưa trên 300mm.

Vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ mưa bắt đầu từ chiều 28/9 đến ngày 29/9 với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo trong đêm 29/9 và ngày 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm, riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Bão Bualoi hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Philippines, càn quét khu vực miền Trung quốc đảo này vào ngày 26/9, khiến 19 người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người phải sơ tán.

Đây được nhận định là cơn bão nguy hiểm nhất tác động đến nước ta từ đầu năm với nguy cơ đa thiên tai sau khi bão đổ bộ, gồm mưa lớn, gió giật mạnh, ngập lụt, lũ lụt, sạt lở đất và lũ quét.