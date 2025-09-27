Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Đóng cửa 4 sân bay ứng phó bão Bualoi

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (bão số 10), Cục Hàng không Việt Nam quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại các sân bay như Đồng Hới, Thọ Xuân, Phú Bài và Đà Nẵng trong khung giờ cụ thể, đồng thời yêu cầu toàn ngành trực 24/24 để ứng phó.

Theo chỉ đạo khẩn của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, hành khách và tài sản, Cục quyết định ngừng tiếp nhận máy bay tại một số cảng hàng không theo khung giờ địa phương.

Cụ thể, sân bay Đồng Hới (Quảng Trị) từ 13h-22h ngày 28/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9; sân bay Phú Bài từ 8h đến 14h ngày 28/9; sân bay Đà Nẵng từ 6h đến 11h ngày 28/9.

Tăng cường kiểm tra đường bay mùa mưa bão.jpg
4 sân bay gồm Thọ Xuân, Đồng Hới, Phú Bài và Đà Nẵng sẽ đóng cửa trong khung giờ nhất định ngày 28/9 và 29/9 để tránh bão Bualoi. Ảnh minh họa: VNA.

Cục HKVN nhấn mạnh, các sân bay gồm Vinh, Thọ Xuân, Đồng Hới được dự báo nằm trong vùng tâm bão; Phú Bài và Đà Nẵng có thể chịu gió giật mạnh từ hoàn lưu bão. Các sân bay như Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi, Chu Lai được yêu cầu trực 24/24 và chủ động ứng phó nếu bão đổi hướng.

Cơ quan quản lý ngành hàng không cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống hạ tầng, thông tin liên lạc, phòng chống ngập úng, bảo vệ thiết bị; đồng thời yêu cầu các công trường đang thi công tại Cát Bi, Vinh, Đồng Hới phải tạm dừng và triển khai phương án ứng phó bão ngay.

Với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Cục yêu cầu theo dõi sát diễn biến, cập nhật và phát cảnh báo khí tượng liên tục; còn các hãng hàng không phải chủ động điều chỉnh lịch bay, phương án khai thác phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng dây chuyền.

Liên quan đến tình hình thời tiết, trưa 27/9, do mưa giông tại Đà Nẵng, một số chuyến bay của Vietnam Airlines đã phải bay chờ, trong khi Vietjet có chuyến từ TPHCM và Busan (Hàn Quốc) phải hạ cánh xuống Cam Ranh trước khi quay lại Đà Nẵng khi thời tiết tốt hơn.

Vietnam Airlines phải điều chỉnh lịch khai thác trong hai ngày 11 và 12_6 do ảnh hưởng của bão số 1.jpg
Do mưa giông tại Đà Nẵng, một số chuyến bay của Vietnam Airlines trong trưa 27/9 đã phải bay chờ. Ảnh minh họa: VNA.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 4h ngày 27/9, tâm bão Bualoi ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, tốc độ di chuyển lên tới 35 - 40 km/h - gần gấp đôi tốc độ trung bình. Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão sẽ đi vào đất liền từ Nam Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, gây gió mạnh, mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Cục HKVN khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến, phát thông báo kịp thời để các hãng, cảng và hành khách chủ động kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Lộc Liên
#bão Bualoi #sân bay Việt Nam #cảng hàng không #ứng phó bão #an toàn hàng không #đóng cửa sân bay #thời tiết xấu

