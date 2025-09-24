Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Quảng Ninh:

Nhiều người tắm biển Bãi Cháy bất chấp bão Ragasa sắp đổ bộ

Quốc Nam

TPO - Bất chấp bão Ragasa đang tiến về khu vực tỉnh Quảng Ninh, người dân và khách du lịch vẫn rủ nhau ra bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy để tắm biển và chụp ảnh check-in.

tp-quocnam-z62-6381.jpg
Chiều 24/9, bất chấp thông tin bão số 9 - Ragasa đang tiến vào khu vực bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, nhiều khách du lịch và người dân vẫn ra khu vực bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-z62-6427.jpg
tp-quocnam-z62-6392.jpg
tp-quocnam-z62-6384.jpg
tp-quocnam-z62-6376.jpg
Ghi nhận của Báo Tiền Phong, đa số là du khách nước ngoài, họ đi từng nhóm nhỏ.
tp-quocnam-z62-6396.jpg
tp-quocnam-z62-6386.jpg
tp-quocnam-z62-6482.jpg
Họ cho biết dù đã nghe thông tin về bão Ragasa nhưng do thời tiết buổi chiều đẹp và bãi tắm ở đây có tầm nhìn rất rộng nên họ ra đây để chụp ảnh cùng hoàng hôn.
tp-quocnam-z62-6417.jpg
tp-quocnam-z62-6406.jpg
tp-quocnam-z62-6401.jpg
tp-quocnam-z62-6397.jpg
Do thời tiết hôm nay nắng nóng nên nhiều người bất chấp bão xuống biển để tắm.
tp-quocnam-z62-6461.jpg
tp-quocnam-z62-6465.jpg
tp-quocnam-z62-6460.jpg
Trẻ nhỏ được người lớn đưa ra biển chơi.
tp-quocnam-z62-6476.jpg
tp-quocnam-z62-6474.jpg
tp-quocnam-z62-6400.jpg
tp-quocnam-z62-6475.jpg
Trong khi đó, hàng quán dọc bãi tắm đều đã đóng cửa từ sớm. Chỉ lác đác vài quán nước là mở cửa.
tp-quocnam-z62-6473.jpg
tp-quocnam-z62-6428.jpg
tp-quocnam-z62-6464.jpg
Người cho thuê ghế ngồi tại khu vực bãi biển, cho biết anh phải xếp toàn bộ số ghế vào gốc cây và buộc lại bằng dây thép, ngoài ra toàn bộ lều bạt che nắng đều được buộc gọn gàng vào khung để tránh bão thổi bay.
tp-quocnam-z62-6387.jpg
"Năm ngoái, tôi đầu tư gần 2.000 chiếc ghế để dọc bãi tắm để khách thuê ngồi, bão Yagi đổ bộ vào hầu như số ghế bị gió thổi bay và sóng biển cuốn đi. Năm nay rút kinh nghiệm nên từ cơn bão số 7 chúng tôi xếp thành từng chồng nhỏ và buộc cố định chặt lại", người này chia sẻ.
tp-quocnam-z62-6412.jpg
Vào 16h chiều nay (24/9), tâm bão Ragasa cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 450km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 13 (134–149 km/h), giật cấp 16. Từ sáng đến chiều 25/9, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây, đi qua vịnh Bắc Bộ vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng khoảng trưa 25/9 và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h chiều 25/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh với sức gió cấp 7, giật cấp 9.
tp-quocnam-z62-6492.jpg
tp-quocnam-z62-6487.jpg
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên kể từ ngày 25/9 với cường độ mạnh nhất cấp 8 - 9, giật cấp 10 – 11. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, phía đông của Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có gió cấp 6.
Quốc Nam
#bão Ragasa #Bãi Cháy #du lịch Quảng Ninh #checkin biển #bãi biển Bãi Cháy #du khách quốc tế #bão số 9

Xem thêm

Cùng chuyên mục