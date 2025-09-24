Quảng Ninh: Nhiều người tắm biển Bãi Cháy bất chấp bão Ragasa sắp đổ bộ

TPO - Bất chấp bão Ragasa đang tiến về khu vực tỉnh Quảng Ninh, người dân và khách du lịch vẫn rủ nhau ra bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy để tắm biển và chụp ảnh check-in.