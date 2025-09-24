Nhiều người tắm biển Bãi Cháy bất chấp bão Ragasa sắp đổ bộ

TPO - Bất chấp bão Ragasa đang tiến về khu vực tỉnh Quảng Ninh, người dân và khách du lịch vẫn rủ nhau ra bãi biển thuộc Khu du lịch Bãi Cháy để tắm biển và chụp ảnh check-in.
Ghi nhận của Báo Tiền Phong, đa số là du khách nước ngoài, họ đi từng nhóm nhỏ.
Họ cho biết dù đã nghe thông tin về bão Ragasa nhưng do thời tiết buổi chiều đẹp và bãi tắm ở đây có tầm nhìn rất rộng nên họ ra đây để chụp ảnh cùng hoàng hôn.
Do thời tiết hôm nay nắng nóng nên nhiều người bất chấp bão xuống biển để tắm.
Trẻ nhỏ được người lớn đưa ra biển chơi.
Trong khi đó, hàng quán dọc bãi tắm đều đã đóng cửa từ sớm. Chỉ lác đác vài quán nước là mở cửa.
Người cho thuê ghế ngồi tại khu vực bãi biển, cho biết anh phải xếp toàn bộ số ghế vào gốc cây và buộc lại bằng dây thép, ngoài ra toàn bộ lều bạt che nắng đều được buộc gọn gàng vào khung để tránh bão thổi bay.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tỉnh Quảng Ninh sẽ có gió mạnh dần lên kể từ ngày 25/9 với cường độ mạnh nhất cấp 8 - 9, giật cấp 10 – 11. Hải Phòng, Lạng Sơn, Hưng Yên, phía đông của Bắc Ninh có thể có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có thể có gió cấp 6.