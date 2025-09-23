Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kiểm tra cảng hàng không, sân bay khu vực ảnh hưởng bão Ragasa

Lộc Liên
TPO - Trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa (bão số 9), Cục Hàng không Việt Nam vừa phát đi công điện khẩn, yêu cầu toàn ngành triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay.

Theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), các đơn vị phải tổ chức trực 24/24h, tuân thủ nghiêm các quy trình phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Đặc biệt, đối với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các sân bay thuộc vùng ảnh hưởng, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được yêu cầu chủ trì kiểm tra toàn bộ kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc, xử lý kịp thời mọi hư hỏng có thể ảnh hưởng đến hoạt động khai thác.

Ngoài ra, các phương án phòng chống ngập úng, bảo vệ thiết bị, công trình và đảm bảo luồng thoát nước tại sân bay cũng được khẩn trương triển khai để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.

bao-so-3.jpg
Cục HKVN yêu cầu kiểm tra kết cấu hạ tầng sân bay Vân Đồn và cảng hàng không bị bão Ragasa ảnh hưởng. ﻿Ảnh: Lộc Liên.

Với các sân bay đang thi công như Cát Bi, Vinh, Đồng Hới, Cục HKVN yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu triển khai phương án ứng phó bão ngay lập tức. Cần xác định các điểm dừng kỹ thuật phù hợp với tình hình thời tiết, đảm bảo an toàn công trình và con người, đồng thời sẵn sàng khắc phục sự cố sau bão.

Cục HKVN cũng yêu cầu Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) tăng cường giám sát thời tiết, cung cấp đầy đủ và kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo tới các đơn vị sử dụng.

Các hãng hàng không được yêu cầu theo dõi sát diễn biến bão Ragasa để chủ động điều chỉnh kế hoạch bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Việc cập nhật thông tin khí tượng cần được thực hiện liên tục để có các phương án xử lý phù hợp, giảm thiểu tối đa tác động đến hoạt động khai thác.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc được giao nhiệm vụ theo dõi, giám sát công tác ứng phó tại các sân bay trong vùng ảnh hưởng, đảm bảo thông tin thông suốt với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và các đơn vị liên quan trong mọi tình huống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm mai (24/9) gây mưa lớn cho miền Bắc nước ta. Từ sáng sớm ngày 25/9, gió bắt đầu giật mạnh trên đất liền từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá.

Lộc Liên
