Siêu bão Ragasa áp sát, hàng không lên nhiều kịch bản điều hành bay

TPO - Siêu bão Ragasa (bão số 9) với sức gió cực mạnh lên tới 270 km/h đang áp sát biển Đông, được dự báo có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến các sân bay và hoạt động điều hành bay.

Bão Ragasa được nhận định có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Trước tình hình đó, VATM đã khẩn trương tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Theo dự báo, nhiều khả năng các phân khu kiểm soát không lưu (ACC) Hà Nội, TPHCM cùng các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tại cuộc họp, Trung tâm Khí tượng hàng không đã đưa ra nhiều kịch bản dự báo và hướng di chuyển của bão, trong đó lưu ý, nếu Ragasa chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ tác động tới sân bay có thể giảm.

Các đơn vị chức năng báo cáo đã rà soát dữ liệu điều hành bay, chuẩn bị điều chỉnh hướng bay tránh bão và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn VATM yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng ứng trực 24/24h, đồng thời tuân thủ nghiêm nguyên tắc “bốn tại chỗ”.

Bão Ragasa được nhận định có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng. Ảnh: CAA.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần, các đơn vị phải rà soát, bổ sung nội dung phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai và ban hành kịch bản phù hợp. Báo cáo ứng phó bắt buộc phải gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy trước 10h ngày 24/9.

Liên quan đến siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Theo công điện, Cục Hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.