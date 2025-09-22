Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Siêu bão Ragasa áp sát, hàng không lên nhiều kịch bản điều hành bay

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Siêu bão Ragasa (bão số 9) với sức gió cực mạnh lên tới 270 km/h đang áp sát biển Đông, được dự báo có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến các sân bay và hoạt động điều hành bay.

Bão Ragasa được nhận định có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng, đặc biệt là công tác điều hành bay của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM). Trước tình hình đó, VATM đã khẩn trương tổ chức cuộc họp triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão.

Theo dự báo, nhiều khả năng các phân khu kiểm soát không lưu (ACC) Hà Nội, TPHCM cùng các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp.

Tại cuộc họp, Trung tâm Khí tượng hàng không đã đưa ra nhiều kịch bản dự báo và hướng di chuyển của bão, trong đó lưu ý, nếu Ragasa chuyển hướng lên phía Bắc, mức độ tác động tới sân bay có thể giảm.

Các đơn vị chức năng báo cáo đã rà soát dữ liệu điều hành bay, chuẩn bị điều chỉnh hướng bay tránh bão và triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khác. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn VATM yêu cầu toàn hệ thống khẩn trương kích hoạt phương án ứng phó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng ứng trực 24/24h, đồng thời tuân thủ nghiêm nguyên tắc “bốn tại chỗ”.

avatar1725586948906-1725586949393750369164.jpg
Bão Ragasa được nhận định có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng. Ảnh: CAA.

Ngoài việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện và hậu cần, các đơn vị phải rà soát, bổ sung nội dung phương án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai và ban hành kịch bản phù hợp. Báo cáo ứng phó bắt buộc phải gửi về cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy trước 10h ngày 24/9.

Liên quan đến siêu bão Ragasa, Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương tập trung cao độ, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống bão, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện và hạ tầng.

Theo công điện, Cục Hàng không Việt Nam phải chỉ đạo các hãng bay theo dõi sát tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch bay, đồng thời tăng cường kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga để bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động hàng không.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, siêu bão Ragasa rất mạnh, hoàn lưu rộng nên cần lưu ý dù tâm bão còn rất xa đất liền nhưng hoàn lưu phía tây tâm bão, vùng ven biển vịnh Bắc Bộ, từ Quảng Ninh - bắc Quảng Trị, thậm chí khu vực biển Lâm Đồng - Cà Mau, Cà Mau - An Giang, có khả năng xuất hiện dông lốc trước bão, đây là hiện tượng rất nguy hiểm đối với các tàu thuyền hoạt động ven bờ.

Cơn bão được dự báo duy trì cường độ cực đại cấp 16 -17, giật trên cấp 17 trong các ngày 22 - 23/9, thậm chí mạnh hơn bão Yagi năm 2024. Sóng biển có thể cao trên 10m, gây biển động dữ dội và đặc biệt nguy hiểm đối với tàu thuyền ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông.

Lộc Liên
#bão Ragasa #hàng không Việt Nam #bão số 9 #ứng phó thiên tai #an toàn hàng không #sân bay Việt Nam #bão mạnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục