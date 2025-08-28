Mách nước đi du lịch Việt Nam mùa mưa bão

TPO - Mặc dù mùa mưa ở Việt Nam có thể khác nhau tùy theo từng vùng miền, nhưng điều đó không làm giảm tinh thần du lịch của du khách nếu nắm rõ một số mẹo du lịch.

Theo Make Your Asia, đi du lịch vào mùa mưa ở Việt Nam, du khách cần chuẩn bị áo mưa, ô gấp nhỏ gọn. Sử dụng ba lô chống nước để bảo vệ thiết bị điện tử, giấy tờ du lịch và quần áo. Ngoài ra, chuẩn bị túi chống nước cho điện thoại và máy ảnh cũng rất hữu ích.

Du khách nên chọn dép xăng đan hoặc dép xỏ ngón nhanh khô và không bị hư hại do nước. Chọn vải nhanh khô hoặc quần áo cotton mỏng nhẹ để thoải mái. Đồng thời, nên mang theo một chiếc khăn nhỏ phòng trường hợp bị ướt mưa bất ngờ.

“Khi đi du lịch mùa mưa, điều quan trọng là phải đóng gói cẩn thận hành lý để luôn thoải mái và bảo vệ đồ đạc của bạn khỏi bị ẩm ướt”, hướng dẫn viên du lịch của Make Your Asia khuyên.

Nên sử dụng ba lô chống nước để bảo vệ thiết bị điện tử, giấy tờ du lịch và quần áo khi đi du lịch mùa mưa ở Việt Nam. Ảnh: Make Your Asia.

TTW khuyến cáo, du khách đến Việt Nam mùa mưa bão cần luôn cập nhật thông tin thời tiết từ ứng dụng thời tiết tự động trên điện thoại, truy cập các trang thông tin chính thống của Chính phủ và địa phương để nắm rõ tình hình thời tiết. Phải luôn biết mình phải gọi ai trong trường hợp khẩn cấp, có thể là hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn, đường dây nóng của địa phương.

TTW cho hay, ở miền Bắc Việt Nam, mùa mưa bão kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Thời kỳ này thường xuyên có mưa rào, kèm theo lượng mưa lớn. Mặc dù bão đôi khi có thể ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam, đặc biệt là vào tháng 8 và tháng 9, nhưng tần suất và mức độ ảnh hưởng của những cơn bão này có thể khác nhau tùy theo từng năm, dẫn đến gió mạnh và mưa lớn, có thể gây ra lũ lụt cục bộ.

Trong thời gian lũ lụt và bão, hãy tránh băng qua đường hoặc khu vực ngập lụt vì mực nước có thể dâng cao nhanh chóng. Không đỗ xe ở những vùng trũng thấp dễ bị ngập lụt. Tránh xa bờ sông và tránh bơi lội hoặc chèo thuyền trên những con sông đang dâng nước.

Miền Trung Việt Nam trải qua mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 2 năm sau. Mưa ở khu vực này có thể rất lớn, dễ xảy ra bão, đặc biệt là từ tháng 10 đến tháng 12, mang theo gió mạnh và lượng mưa cực lớn, đôi khi dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng.

Tránh xa bờ sông và tránh bơi lội hoặc chèo thuyền trên những con sông đang dâng nước. Ảnh: Make Your Asia.

Cần lưu ý khả năng xảy ra các sự cố liên quan đến bão, bao gồm lũ lụt kéo dài và trên diện rộng ở các khu vực gần sông hay vùng ven biển. Không lái xe hoặc đi xe máy qua các con phố ngập nước vì độ sâu của nước có thể không chính xác và đường có thể bị cuốn trôi. Tránh xa bờ biển trong thời gian có bão để tránh sóng lớn.

Miền Nam Việt Nam có mùa mưa rõ rệt, kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10. Mưa ở khu vực này thường rất lớn, với những trận mưa như trút nước thường xuyên có thể gây ngập đường tạm thời.

“Mưa bão, thời tiết ẩm ướt có thể làm tăng hoạt động của muỗi, từ đó lây lan các bệnh như sốt xuất huyết. Du khách cần chuẩn bị thuốc chống muỗi, mặc áo dài tay, quần dài để giảm thiểu bị muỗi đốt”, TTW khuyến cáo.

Make Your Asia, gợi ý, vào mùa mưa, du khách có thể tham gia hoạt động trong nhà như khám phá Di tích Nhà tù Hỏa Lò và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Hồ Chí Minh và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TPHCM.