Hải Phòng khẩn cấp lên phương án ứng phó bão Ragasa

TPO - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, xã/phường/đặc khu tuyệt đối không lơ là, chuẩn bị phương án phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão Ragasa, cơn bão được đánh giá rất mạnh đang di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài khí tượng thủy văn Hải Phòng dự báo cơn bão Ragasa đang ở vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17.

Cơn bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam đi vào Vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được 20km. Cơn bão được đánh giá có cường độ rất mạnh, còn nhiều diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến của cơn bão, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các sở ngành, xã, phường, đặc khu tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất các điều kiện chủ động phòng chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn gây ra, đặc biệt, để phòng xảy ra giông lốc, sét.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động rà soát, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão Ragasa.

UBND xã, phường, đặc khu chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão phù hợp với diễn biến cơn bão và đặc điểm của địa phương. Trong đó, lưu ý hoàn lưu bão có thể gây ra mưa rất lớn làm ngập lụt khu vực trũng, thấp, ven sông và có thể xảy ra sạt lở đất, đá.

Rà soát các hộ dân, người neo đơn, yếu thế, các khu vực nguy hiểm cần phải di dời khi bão đổ bộ để có kịch bản phương án cụ thể, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân.

Đối với các địa phương ven biển, cần chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển và các phương tiện nơi neo đậu.

Sóng biển Đồ Sơn dâng cao sau khi cơn bão số 5 đổ bộ đất liền.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng chủ trì tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện biết về diễn biến cơn bão để phòng tránh. Duy trì thông tin liên lạc nhằm kịp thời xử lý tình huống xấu. Rà soát lực lượng chi viện cho các địa phương.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát chung cư cũ, yếu; phối hợp với cơ sở tổ chức di dời người dân khi có yêu cầu. Kiểm tra, cắt tỉa và chằng chống cây xanh; rà soát xây dựng phương án tiêu thoát nước khu vực nội đô. Kiểm tra, thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình đang thi công ven biển, cầu tàu, bến cảng, khu hậu cần dịch vụ cảng…

Sở NN&MT chủ động phối hợp cùng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể để các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện phòng, chống bão Ragasa.