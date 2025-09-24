Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Khách sạn khu du lịch ở Quảng Ninh chèn cửa chống bão

Quốc Nam

TPO - Một số khách sạn ở Khu du lịch Bãi Cháy đã tổ chức thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi siêu bão số 9 đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Video Khu du lịch Bãi Cháy vắng vẻ trước khi bão số 9 đổ bộ.
tp-quocnam-dji-0335.jpg
Sáng 24/9, siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) được dự báo hướng về Quảng Ninh - Hải Phòng, khu vực ảnh hưởng bao gồm toàn bộ tỉnh Quảng Ninh và khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Khu du lịch Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh.
tp-quocnam-dji-0328.jpg
Ghi nhận của Báo Tiền Phong, nhiều khách sạn tại Khu du lịch Bãi Cháy bắt đầu chuẩn bị phương án phòng chống bão số 9.
tp-quocnam-z62-6183.jpg
tp-quocnam-z62-6169.jpg
Tại Khách sạn The Watson, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, các nhân viên đang gia cố khu vực quầy bar tại tầng 25 bằng các bao cát nặng.
tp-quocnam-z62-6232.jpg
tp-quocnam-z62-6228.jpg
tp-quocnam-z62-6170.jpg
Cùng với đó, toàn bộ cây xanh đều được buộc lại để tránh bị gió quật.
tp-quocnam-z62-6202.jpg
tp-quocnam-z62-6198.jpg
tp-quocnam-z62-6190.jpg
tp-quocnam-z62-6188.jpg
Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc khách sạn, cho biết khách sạn có hơn 200 phòng nghỉ và khu vực quầy bar, bể bơi trên tầng 25. Khi nghe thông tin về hướng đi của bão số 9, khách sạn đã chủ động lên phương án phòng chống bão để đảm bảo tài sản và an toàn cho nhân viên cũng như khách lưu trú tại đây.
tp-quocnam-z62-6179.jpg
tp-quocnam-z62-6178.jpg
tp-quocnam-z62-6173.jpg
tp-quocnam-z62-6174.jpg
"Cơn bão Yagi năm ngoái, chúng tôi chèn chống cẩn thận tại các tầng cao nên giảm được thiệt hại ở mức thấp nhất. Dự báo cơn bão lần này sức tàn phá lớn nên chúng tôi dùng giác hút kính và sàn nhà sau đó chèn gỗ để tránh gió giật làm vỡ kính", ông Sơn chia sẻ.
tp-quocnam-z62-6195.jpg
Một số khách sạn trên địa bàn phường Bãi Cháy cũng đang dọn dẹp đồ đạc, bàn ghế bên ngoài trước khi bão đổ bộ.
tp-quocnam-z62-6220.jpg
tp-quocnam-z62-6217.jpg
tp-quocnam-z62-6213.jpg
Đồng thời dùng dây cáp níu khu vực nhà tôn chứa xe để tránh bị gió lùa làm tốc mái.
tp-quocnam-dji-0330.jpg
Đến trưa nay, khu vực Quảng Ninh bắt đầu có gió.
tp-quocnam-z62-6210.jpg
Công tác phòng chống bão vẫn đang được thực hiện để giảm thiểu tối đa thiệt hại.
tp-quocnam-z62-6206.jpg
Lực lượng chức năng đã ra thông báo cấm biển từ trưa cùng ngày, toàn bộ hơn 500 tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long đã đi tìm chỗ tránh trú bão.
tp-quocnam-z62-6166.jpg
Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết, trước diễn biến phức tạp của siêu bão Ragasa, tỉnh đã khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người và giảm thấp nhất thiệt hại về tài sản.
Quốc Nam
#Khách sạn Bãi Cháy #bão Ragasa #phòng chống bão #Quảng Ninh #an toàn du lịch #gia cố khách sạn #bão số 9

Xem thêm

Cùng chuyên mục