Khách sạn khu du lịch ở Quảng Ninh chèn cửa chống bão

TPO - Một số khách sạn ở Khu du lịch Bãi Cháy đã tổ chức thu dọn đồ đạc và chèn chống cửa kính trước khi siêu bão số 9 đổ bộ vào đất liền khu vực tỉnh Quảng Ninh.
Tại Khách sạn The Watson, đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy, các nhân viên đang gia cố khu vực quầy bar tại tầng 25 bằng các bao cát nặng.
Cùng với đó, toàn bộ cây xanh đều được buộc lại để tránh bị gió quật.
Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc khách sạn, cho biết khách sạn có hơn 200 phòng nghỉ và khu vực quầy bar, bể bơi trên tầng 25. Khi nghe thông tin về hướng đi của bão số 9, khách sạn đã chủ động lên phương án phòng chống bão để đảm bảo tài sản và an toàn cho nhân viên cũng như khách lưu trú tại đây.
"Cơn bão Yagi năm ngoái, chúng tôi chèn chống cẩn thận tại các tầng cao nên giảm được thiệt hại ở mức thấp nhất. Dự báo cơn bão lần này sức tàn phá lớn nên chúng tôi dùng giác hút kính và sàn nhà sau đó chèn gỗ để tránh gió giật làm vỡ kính", ông Sơn chia sẻ.
Đồng thời dùng dây cáp níu khu vực nhà tôn chứa xe để tránh bị gió lùa làm tốc mái.