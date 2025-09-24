Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép tàu thuyền do ảnh hưởng bão số 9

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoàng Dương
TPO - Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh vừa ban hành văn bản thông báo tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền hoạt động trên vùng biển của tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều 24/9, bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực vịnh Bắc Bộ. Để đảm bảo an toàn, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, Cảng vụ Đường thủy nội địa cùng UBND các địa phương ven biển dừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi, ngoại trừ trường hợp tàu chạy về nơi tránh trú, neo đậu và phải hoàn tất trước 14h cùng ngày.

Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng tạm ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 10h ngày 24/9/2025. Việc tạm ngừng này sẽ kéo dài cho tới khi có bản tin cuối cùng về cơn bão.

Trước thời điểm áp dụng lệnh cấm, toàn tỉnh đã có hơn 4.100 tàu cá và gần 500 tàu du lịch được đưa về nơi neo đậu an toàn. Riêng tại Cảng Cái Rồng (đặc khu Vân Đồn) có 251 tàu thuyền tránh trú, trong đó có 49 tàu cá của các tỉnh khác.

Hoàng Dương
