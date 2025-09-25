Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Vietnam Airlines hủy toàn bộ chuyến bay TPHCM - Thanh Hóa vì bão

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do bão Ragasa (bão số 9) áp sát đất liền trong sáng 25/9 nên Vietnam Airlines buộc hủy toàn bộ các chuyến bay đến/đi từ Thanh Hóa trong ngày, điều chỉnh nhiều chuyến tại Hải Phòng và các chặng bay khác để bảo đảm an toàn.

Theo lần điều chỉnh lịch bay thứ 3 của Vietnam Airlines, các chuyến bay đến/đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ dời giờ cất - hạ cánh sang khung 10h30 - 12h00 hôm nay (25/9). Hãng hủy toàn bộ các chuyến giữa TPHCM - Thọ Xuân, gồm: VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), nhiều chuyến bay thay đổi khung giờ khai thác. Cụ thể, chặng TPHCM - Cát Bi gồm VN1176 cất cánh lúc 16h30, VN1177 lúc 19h05; các chuyến do Pacific Airlines khai thác như BL6440 cất cánh lúc 21h15, BL6441 lúc 23h55.

may-bay-vna.png
Vietnam Airlines hủy toàn bộ các chuyến giữa TPHCM - Thọ Xuân. Ảnh: VNA.

Với chặng Đà Nẵng - Cát Bi, chuyến VN1670 khởi hành 17h00, VN1671 lúc 18h55. Trong cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Trước đó, Vietjet cho biết đã tạm ngừng 10 chuyến bay quốc tế ngày 24/9, bao gồm các tuyến TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc - Hong Kong, Nha Trang - Macao và Đà Nẵng - Macao.

Bamboo Airways lưu ý khách hàng có lịch khởi hành trong thời gian bão cần chủ động theo dõi thông báo trên Fanpage, website, email, SMS và Zalo OA của hãng.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không, sáng 25/9, tâm bão Ragasa cách sân bay Vân Đồn khoảng 80km, Cát Bi 160km, Nội Bài 240km và Thọ Xuân 320km. Từ chiều 24/9, nhiều khu vực đã xuất hiện mưa lớn kèm dông.

anh-2.png
Bão Ragasa đang cách sân bay Vân Đồn khoảng 80km, Cát Bi 160km. Ảnh: VNA.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h sáng nay, bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trưa nay bão đi vào đất liền Quảng Ninh và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khu vực Lạng Sơn - Bắc Ninh, sau đó di chuyển sang Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La và tiếp tục tan dần vào rạng sáng 26/9.

Do ảnh hưởng bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6 - 7, gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 4m, biển động dữ dội.

Theo công điện tối 24/9 của Bộ Xây dựng, Ragasa là cơn bão có cường độ rất mạnh trên biển, phạm vi gió mạnh rất rộng, sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ.

Cơ quan quản lý xây dựng và giao thông yêu cầu Cục Hàng không, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chủ động ứng phó siêu bão Ragasa với tinh thần cao nhất; thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, triển khai kịp thời biện pháp ứng phó, lường trước kịch bản xấu để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và giảm thiểu thiệt hại.

Lộc Liên
#bão Ragasa #hủy chuyến bay #Vietnam Airlines #TPHCM Thanh Hóa #điều chỉnh bay #bão số 9 #an toàn hàng không

Xem thêm

Cùng chuyên mục