Vietnam Airlines hủy toàn bộ chuyến bay TPHCM - Thanh Hóa vì bão

TPO - Do bão Ragasa (bão số 9) áp sát đất liền trong sáng 25/9 nên Vietnam Airlines buộc hủy toàn bộ các chuyến bay đến/đi từ Thanh Hóa trong ngày, điều chỉnh nhiều chuyến tại Hải Phòng và các chặng bay khác để bảo đảm an toàn.

Theo lần điều chỉnh lịch bay thứ 3 của Vietnam Airlines, các chuyến bay đến/đi từ sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ dời giờ cất - hạ cánh sang khung 10h30 - 12h00 hôm nay (25/9). Hãng hủy toàn bộ các chuyến giữa TPHCM - Thọ Xuân, gồm: VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279.

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), nhiều chuyến bay thay đổi khung giờ khai thác. Cụ thể, chặng TPHCM - Cát Bi gồm VN1176 cất cánh lúc 16h30, VN1177 lúc 19h05; các chuyến do Pacific Airlines khai thác như BL6440 cất cánh lúc 21h15, BL6441 lúc 23h55.

Vietnam Airlines hủy toàn bộ các chuyến giữa TPHCM - Thọ Xuân. Ảnh: VNA.

Với chặng Đà Nẵng - Cát Bi, chuyến VN1670 khởi hành 17h00, VN1671 lúc 18h55. Trong cùng thời gian này, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.

Trước đó, Vietjet cho biết đã tạm ngừng 10 chuyến bay quốc tế ngày 24/9, bao gồm các tuyến TPHCM - Hong Kong (Trung Quốc), Phú Quốc - Hong Kong, Nha Trang - Macao và Đà Nẵng - Macao.

Bamboo Airways lưu ý khách hàng có lịch khởi hành trong thời gian bão cần chủ động theo dõi thông báo trên Fanpage, website, email, SMS và Zalo OA của hãng.

Theo Trung tâm Khí tượng hàng không, sáng 25/9, tâm bão Ragasa cách sân bay Vân Đồn khoảng 80km, Cát Bi 160km, Nội Bài 240km và Thọ Xuân 320km. Từ chiều 24/9, nhiều khu vực đã xuất hiện mưa lớn kèm dông.

Bão Ragasa đang cách sân bay Vân Đồn khoảng 80km, Cát Bi 160km. Ảnh: VNA.

Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6h sáng nay, bão còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trưa nay bão đi vào đất liền Quảng Ninh và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khu vực Lạng Sơn - Bắc Ninh, sau đó di chuyển sang Hà Nội, Phú Thọ, Sơn La và tiếp tục tan dần vào rạng sáng 26/9.

Do ảnh hưởng bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6 - 7, gần tâm bão đạt cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3 - 4m, biển động dữ dội.