Ngư dân Quảng Ngãi bỏ dở phiên biển, hối hả vào bờ bán cá ‘chạy bão’

TPO - Bỏ dở những mẻ lưới còn dang dở giữa khơi, hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vội vã quay đầu vào bờ khi bão số 10 áp sát. Cảng cá tấp nập người mua kẻ bán, tiếng hô í ới át cả tiếng sóng, tất cả đều chung một nhịp gấp gáp “chạy bão".
Tại các cảng như Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ…, ken dày tàu thuyền, không khí tất bật khác những ngày thường. Chưa kịp nghỉ ngơi sau nhiều giờ vật lộn trên biển, ngư dân khẩn trương chuyển hải sản lên bờ, vội vã bán cho thương lái.
Sau hơn nửa tháng khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa, ông Lê Tuấn Chúng (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi - chủ tàu QNg 92608 TS) quyết định đưa tàu trở về cảng Tịnh Hòa, kết thúc chuyến biển sớm hơn dự kiến đến một nửa thời gian.
Khác với ngày thường, hôm nay không ai thong thả phân loại hải sản. Từng sọt hải sản như cá ngừ, cá chuồn… được chuyền tay nhanh như chạy đua với gió. Thương lái cũng mua vội để kịp đưa đi tiêu thụ.
“Bão vào chẳng ai dám liều. Bão trên biển mà ập tới thì tàu nào cũng chịu thua. Mất vài chục triệu đồng vẫn còn cách gỡ lại, chứ mạng người thì không”, ngư dân Châu nói.
Ngư dân khẩn trương bán hải sản.
