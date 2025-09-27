Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Ngư dân Quảng Ngãi bỏ dở phiên biển, hối hả vào bờ bán cá ‘chạy bão’

Nguyễn Ngọc

TPO - Bỏ dở những mẻ lưới còn dang dở giữa khơi, hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vội vã quay đầu vào bờ khi bão số 10 áp sát. Cảng cá tấp nập người mua kẻ bán, tiếng hô í ới át cả tiếng sóng, tất cả đều chung một nhịp gấp gáp “chạy bão".

1739803463116215340.jpg
Chiều 27/9, trước diễn biến phức tạp của bão số 10﻿, hàng loạt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi﻿ đã vội vã bỏ dở phiên biển﻿ chạy về bờ bán cá, rồi thu xếp ngư lưới cụ, tìm nơi neo đậu an toàn.
fc2176e2aa22207c7933.jpg
6af56d1cb1dc3b8262cd.jpg
Tại các cảng như Tịnh Hòa, Tịnh Kỳ…, ken dày tàu thuyền, không khí tất bật khác những ngày thường. Chưa kịp nghỉ ngơi sau nhiều giờ vật lộn trên biển, ngư dân khẩn trương chuyển hải sản lên bờ, vội vã bán cho thương lái.
2ae40691dd51570f0e40.jpg
43e54c8897481d164459.jpg
Sau hơn nửa tháng khai thác hải sản ở ngư trường Trường Sa, ông Lê Tuấn Chúng (trú xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi - chủ tàu QNg 92608 TS) quyết định đưa tàu trở về cảng Tịnh Hòa, kết thúc chuyến biển sớm hơn dự kiến đến một nửa thời gian.
c57de88a344abe14e75b.jpg
“Tàu tôi đánh bắt cá chuồn, đi được 17 ngày thì nghe tin bão nên vội vàng đưa tàu về bờ﻿, bán cá rồi tìm nơi neo đậu an toàn. Đợt này bão lớn, sóng ở ngoài biển dữ dội lắm. Giờ có lời ít hay lỗ cũng kệ, chỉ mong tàu thuyền, tính mạng anh em an toàn”, ông Chúng chia sẻ.
492894939351159027-1.jpg
7b736481b841321f6b50.jpg
Khác với ngày thường, hôm nay không ai thong thả phân loại hải sản. Từng sọt hải sản như cá ngừ, cá chuồn… được chuyền tay nhanh như chạy đua với gió. Thương lái cũng mua vội để kịp đưa đi tiêu thụ.
1579441e98de12804bcf.jpg
Ngư dân Châu Minh Hải (trú phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, tàu QNg 94637TS của ông đánh bắt ở Hoàng Sa, mới cập bờ vào sáng nay dù phiên biển chưa tới ngày về﻿, vì nghe tin bão vào.
a7374358989812c64b89.jpg
4525369420185408687.jpg
“Bão vào chẳng ai dám liều. Bão trên biển mà ập tới thì tàu nào cũng chịu thua. Mất vài chục triệu đồng vẫn còn cách gỡ lại, chứ mạng người thì không”, ngư dân Châu nói.
6b4da9ec732cf972a03d.jpg
78d91922c3e249bc10f3-2.jpg
1004140113167526488.jpg
Ngư dân khẩn trương bán hải sản.
36ee88e65326d9788037.jpg
9b61186bc3ab49f510ba.jpg
bfb493434f83c5dd9c92.jpg
Từng sọt hải sản như cá ngừ, cá chuồn… được chuyền tay nhanh như chạy đua với bão.
3809331405628278379-1.jpg
Theo báo cáo mới nhất, Quảng Ngãi hiện có 324 tàu cá với 3.835 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Tất cả các tàu, thuyền﻿ đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão. Hiện 26 tàu trong khu vực nguy hiểm đang khẩn trương di chuyển vào nơi trú tránh an toàn.
3524755237086480256.jpg
Toàn tỉnh có 6.422 tàu cá, trong đó 6.098 tàu đang neo đậu tại các bến. Đến chiều 27/9, có 1.032 tàu đã vào neo đậu ổn định tại 5 cảng cá trên địa bàn gồm: Sa Huỳnh, Tịnh Hòa, Mỹ Á, Lý Sơn, Tịnh Kỳ.
Nguyễn Ngọc
#ngư dân Quảng Ngãi #bão số 10 #cảng cá Quảng Ngãi #đánh bắt hải sản #neo đậu tàu cá #phiên biển bỏ dở #bán cá chạy bão #tàu cá Trường Sa #cảng Tịnh Hòa #đưa tàu vào bờ

