Nam sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển trước giờ bão số 10 đổ bộ

Hoàng Phúc
TPO - Trong lúc tắm biển, nam sinh lớp 7 ở Thanh Hóa không may bị sóng biển cuốn trôi, mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân.

Tối 27/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng địa phương tìm kiếm nạn nhân mất tích khi tắm biển.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Nạn nhân là cháu N.V.A. (SN 2013, trú thôn 2, xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, vào khoảng 17h10 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ) nhận tin báo về trường hợp cháu A. bị sóng biển cuốn trôi, mất tích tại khu vực bãi biển Tiên Trang, thuộc thôn Tiên Phong, xã Tiên Trang.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai phương tiện, phối hợp cùng Công an xã Tiên Trang, chính quyền địa phương và người dân nỗ lực tìm kiếm cháu A. song chưa có kết quả.

Hoàng Phúc
