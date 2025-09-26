Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hy sinh ô tô 16 chỗ để cứu hàng chục người chạy khỏi lũ dữ

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dù chiếc xe ô tô 16 chỗ bị hư hỏng sau một đêm chở người dân chạy khỏi lũ nhưng Trưởng bản Lương Văn Đông (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) vẫn thấy vui vì giúp được mọi người an toàn.

2 tháng sau đợt lũ lịch sử quét qua, chiếc xe ô tô 16 chỗ của anh Lương Văn Đông - Trưởng bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) phải nằm một chỗ bên lề đường do đã hư hỏng vì lũ. “Mấy lần tôi tính sửa nhưng thợ nói xe hỏng nặng quá, không sửa được nữa. Coi như mất luôn chiếc xe”, anh Đông nói và cho biết, chiếc xe ô tô được anh mua hơn 1 năm trước với giá hơn 90 triệu đồng để về làm ăn. Mỗi tháng, nhờ chiếc xe anh Đông cũng kiếm thêm từ 3-5 triệu đồng, phụ thêm vào tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, trận lũ hồi cuối tháng 7/2025 đã khiến chiếc xe bị hỏng hoàn toàn.

945091653290707445.jpg
Xe ô tô của anh Lương Văn Đông bị kẹt lại trong nước lũ sau khi chở hàng chục người dân sơ tán khỏi lũ dữ.

Anh Đông nhớ lại, tối 22/7, mưa lớn, nước sông dâng cao nên bản Vẽ được nhận lệnh sơ tán người dân khẩn cấp trước nguy cơ mưa lũ gây chia cắt. Lúc này, trời mưa như trút, cầu treo dân sinh nối bản Vẽ với trung tâm xã không đảm bảo an toàn nên thay vì đến trung tâm xã, người dân được lệnh sơ tán đến trường học cách bản 7km.

Trong tình huống cấp bách, anh Đông đã lấy chiếc xe ô tô 16 chỗ của gia đình vận chuyển người già, trẻ nhỏ đến địa điểm sơ tán. Ngoài ô tô của anh Đông, thời điểm này còn có 1 xe ô tô 7 chỗ của UBND xã Yên Na cũng đến hỗ trợ người dân sơ tán. Các thanh niên trong bản cũng được vận động sử dụng xe máy để chở người dân chạy lũ.

945091653290707445-1.jpg
Nước lũ rút, xe của anh Đông cũng hư hỏng.

“Mỗi chuyến tôi chở được 17,18 người, có chuyến chở hơn 20 người cả trẻ nhỏ đến điểm sơ tán. Khi chuyến thứ 4 gần về đến điểm sơ tán thì nước dâng cao, xe bị kẹt lại. Tôi và mọi người phải để xe lại trước nước lũ rồi nhanh chóng thoát ra ngoài”, anh Đông kể lại.

Ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na cho biết, mưa lũ dồn dập đổ về, xã đã huy động nhân lực, phương tiện sơ tán người dân bản Vẽ đến nơi an toàn. Tuy nhiên phương tiện có hạn, nhờ có thêm xe ô tô của Trưởng bản Lương Văn Đông hỗ trợ nên việc sơ tán người dân được đảm bảo an toàn.

90c2ebb38dfb07a55eea.jpg
1131de4ab802325c6b13.jpg
Trong xe toàn bùn đất.

Sau 2 ngày mắc kẹt trong nước lũ, chiếc xe ô tô của anh Đông bị hư hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng. Anh Đông đành kéo xe bỏ lại một bên đường chờ ngày thanh lý sắt vụn.

a172250c4344c91a9055.jpg
Tuy ô tô bị hỏng nhưng anh Đông cảm thấy vui vì đã hỗ trợ được người dân sơ tán khỏi lũ an toàn.

“Vừa rồi một số người biết nên ủng hộ, chia sẻ thiệt hại về chiếc xe nhưng tôi không nhận nên chuyển tiền này sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Giờ xe này hư hỏng không sửa được, ít hôm nữa tôi bán thanh lý sắt vụn được khoảng 8 triệu đồng. Mất tài sản cũng tiếc nhưng mọi người an toàn là mình vui rồi”, anh Đông nói.

Ngọc Tú
#sơ tán #trưởng bản #cứu người #chạy lũ #lũ dữ #ô tô hỏng #sơ tán người dân #trận lũ #lũ lụt #trưởng bản cứu người khỏi lũ dữ #Nghệ An #Bản Vẽ #Lương Văn Đông

