Đặc khu Cát Hải, Bạch Long Vĩ sơ tán người dân trước giờ bão số 9 đổ bộ

TPO - Trước diễn biến cơn bão số 9 rất mạnh, Đặc khu Cát Hải (TP Hải Phòng) lên phương án sơ tán 150 hộ với 361 nhân khẩu về nơi tránh trú an toàn. Còn đặc khu Bạch Long Vĩ đang triển khai hỗ trợ ngư dân sơ tán tàu thuyền lên bờ tránh bão.

Ông Lê Tiến Châu – Bí thư Thành ủy Hải Phòng vừa chủ trì buổi họp với các đơn vị, địa phương về công tác phòng chống bão số 9 (Ragasa) trên địa bàn.

Theo dự báo, cơn bão số 9 có sức gió vùng gần tâm bão siêu mạnh cấp 17 (202-221km/h), giật cấp 17. Lực lượng chức năng dự báo đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, nhiều khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Hải Phòng.

Đại diện các sở ngành TP Hải Phòng đã báo cáo diễn biến cơn bão, phương án ứng phó; công tác di dân tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, an toàn tính mạng người dân; bảo vệ tài sản công, tài sản của người dân và doanh nghiệp…

Ông Lê Tiến Châu yêu cầu các sở ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, tập trung cao nhất cho công tác phòng chống.

Đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát, hỗ trợ ngư dân và tàu thuyền về nơi trú bão. Ảnh: Đặc khu Bạch Long Vĩ

Theo dõi sát diễn biến cơn bão để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh thiệt hại. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc, cấp điện ổn định; xây dựng phương án khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra, hạn chế tối đa thiệt hại.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đào Minh Đông – Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, qua kiểm tra, địa phương có tổng số 126 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 98 phương tiện đã neo đậu an toàn trong âu cảng, 28 tàu cá và tàu vận tải đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ.

Địa phương đã ban hành thông báo về phòng chống bão số 9, phát loa cảnh báo cho ngư dân, người dân trên đảo các biện pháp phòng tránh. Chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực tiếp hỗ trợ ngư dân, đảm bảo sẵn sàng cho công tác phòng chống.

Lãnh đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác hỗ trợ di chuyển tàu thuyền của ngư dân lên bờ tránh bão số 9. Ảnh: Đặc khu Bạch Long Vĩ

Đồng thời, giao đồn biên phòng Bạch Long Vĩ phối hợp với Trạm rada 490 tiếp tục kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn, quản lý chặt trong âu cảng; lên phương án di dời dân ra khỏi khu vực xung yếu.

Còn lãnh đạo UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết, địa phương rà soát có 699 phương tiện, 1.513 lao động hoạt động trên vùng biển. Trong đó, 565 tàu thuyền và 1.119 lao động đã về nơi neo đậu an toàn; 134 tàu thuyền với 326 lao động còn đang hoạt động trên biển.

Tính đến trưa 24/9, trên đảo Cát Bà còn 1.835 khách du lịch, trong đó 1.581 khách quốc tế.

Địa phương đã lên kế hoạch sơ tán 150 hộ dân với 361 nhân khẩu về nhà người thân, hàng xóm, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa trên địa bàn để tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

Sáng 24/9, lãnh đạo Đặc khu Cát Hải cùng lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra, vận động ngư dân trên biển các phương án phòng chống, sơ tán người và tài sản trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Xuân Thủy

Trên đặc khu Cát Hải có đoạn đê tại thôn Hòa Hy đến thôn Lộc Tiến, đê Hoàng Châu, thôn Đình… có hiện tượng xung yếu; có 2 cống dưới đê phục vụ tưới tiêu, thoát nước hư hỏng.

Đặc khu Cát Hải đã huy động 534 người triển khai phương án phòng chống bão số 9 theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị hơn 2.000m3 đá hộc, bao tải, cọc tre, áo phao, máy phát điện… 35 ô tô, 48 tàu xuồng, xe cẩu và chuẩn bị lương thực để sẵn sàng ứng phó các tình huống.

Đồng thời giao các đơn vị tổ chức triển khai các phương án phòng chống bão, sơ tán người dân, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.