Hải Phòng phát lệnh cảnh báo lũ trên sông Thái Bình

TPO - Dự báo mực nước trên hệ thống sông Thái Bình, đoạn qua địa phận Hải Phòng dâng cao, có thể xuất hiện lũ với biên độ từ 1,5-3m, do đó TP Hải Phòng đã phát lệnh báo động 1, chuẩn bị các phương án ứng phó.

Ngày 8/10, UBND TP Hải Phòng gửi công văn hỏa tốc tới các sở ngành, xã phường, đặc khu tập trung phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất.

TP Hải Phòng yêu cầu các xã, phường triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ lụt để chủ động di dời, sơ tán dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bám sát diễn biến mực nước lũ trên các triền sông và tình hình đê điều, triển khai các phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đang thi công dở dang.

Đặc biệt, lưu ý các đoạn đê sát sông thường bị đùn sủi, sạt trượt khi có lũ và các cống xung yếu, bị hư hỏng trên các tuyến đê, phương án chống tràn cho các vị trí đê thấp.

Tăng cường kiểm tra các tuyến đê, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị hộ đê theo phương châm “4 tại chỗ” để xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra.

Lực lượng công an, quân sự phường Hải Dương hỗ trợ người dân ven sông sơ tán tài sản, vật dụng thiết yếu thời điểm bão số 11 đổ bộ.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chỉ đạo lực lượng quản lý đê thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác đê, đảm bảo từng vị trí đê phải có người kiểm tra, chịu trách nhiệm.

Sẵn sàng xuất, cấp vật tư, phương tiện dự trữ phòng, chống lụt bão cho các địa phương, đơn vị có liên quan để xử lý, ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều khi có yêu cầu.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng đã phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn, mưa lớn diện rộng kết hợp điều tiết của các hồ thủy điện, mực nước sông Thái Bình, sông Kinh Thầy dâng cao. Các sông khu vực hạ lưu vùng cửa sông dao động theo ảnh hưởng của thủy triều.

Mực nước chiều 7/10, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại, Cát Khê và sông Kinh Thầy tại trạm Bến Bình mực nước dâng cao trên báo động 1.

Khi bão số 11 đổ bộ đất liền, tại phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) xuất hiện lốc xoáy gây thiệt hại 18 hộ gia đình, 5 trường học.

Đài khí tượng thủy văn cảnh báo, đêm 7 đến 8/10, trên sông Thái Bình và sông Kinh Thầy có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5m-3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông có khả năng ở mức báo động 1 đến dưới báo động 3.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Hải Phòng phát lệnh báo động 1 trên hệ thống sông Thái Bình. Yêu cầu các xã, phường, liên ngành triển khai lực lượng canh gác đê theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống.