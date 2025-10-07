Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lốc xoáy lại xuất hiện lúc rạng sáng ở Hải Phòng

Nguyễn Hoàn
TPO - Cơn dông lốc xuất hiện lúc rạng sáng 7/10, tại tổ dân phố Tường, thuộc phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) khiến mái ngói, mái tôn của trường học, nhà dân bị thổi bay. Tường gạch, cột điện, cây xanh khu dân cư xung quanh cũng bị thiệt hại, ảnh hưởng do dông lốc.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) cho biết, rạng sáng 7/10, trên địa bàn phường xuất hiện dông lốc tại khu vực tổ dân phố Tường.

Theo phản ánh của người dân địa phương, lốc xoáy xuất hiện lúc 4h, thời điểm này trời mưa lớn. Cơn dông lốc đã cuốn bay nhiều mái ngói, mái tôn của một số hộ dân địa phương, quật đổ nhiều cây xanh.

Mái tôn của Trường tiểu học, THCS Chí Minh (phường Chí Minh, TP Chí Linh cũ), trang trại chăn nuôi, một số kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp cũng bị dông lốc cuốn bay.

Hình ảnh mái ngói, tường gạch, cột điện tại tổ dân phố Tường, phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) hư hỏng sau cơn dông xuất hiện lúc rạng sáng 7/10.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lốc xoáy, UBND phường Chu Văn An đã thành lập 2 tổ công tác về các trường học và các hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm tra, kiểm kê thiệt hại do dông lốc gây ra.

Còn đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Chu Văn cho biết, ngay từ sáng sớm, cán bộ đoàn đã tham gia cùng tổ công tác của UBND phường tới trường học, các hộ dân để kiểm kê tài sản thiệt hại, xin ý kiến về phương án khắc phục.

Tường gạch, mái tôn nhà dân bị dông lốc thổi bay.

Theo dự báo mới nhát của Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, qua theo dõi ảnh radar cho thấy hiện nay mây đối lưu đang phát triển và gây mưa tại Hưng Yên, Bắc Ninh đang di chuyển về phía Hải Phòng.

Dự báo những vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông cho các khu vực phía Tây và Tây Bắc TP Hải Phòng như: Mao Điền, Cẩm Giang, Cẩm Giàng, Tuệ Tĩnh, Việt Hoà, Thạch Khôi, Gia Lộc, Kẻ Sặt, Bình Giang, Đường An, Thượng Hồng, Yết Kiêu, Gia Phúc, Trường Tân, Bắc Thanh Miện, Nam Thanh Miện, Nguyễn Lương Bằng, Chí Linh, Chu Văn An, Hợp Tiến, Lê Đại Hành, Trần Phú, Thái Tân, An Phú, Nam An Phụ, Nam Sách, Đại Sen, Hải Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Việt Hà, Tứ Minh, Tân Hưng, Thành Đông, Ái Quốc, Hải Dương, Lê Thanh Nghị, Nam Động, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Trần Nhân Tông, Lai Khê.

Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng cảnh báo, mưa dông có thể mở rộng ra các khu vực khác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.

Nguyễn Hoàn
