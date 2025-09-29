Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hải Phòng: Nhà sập, mái tôn bay khắp nơi sau khi xuất hiện ‘vòi rồng’

Nguyễn Hoàn

TPO - Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tại nhiều khu vực ở Hải Phòng xuất hiện giông lốc, "vòi rồng" gây thiệt hại tại trụ sở cơ quan, nhà dân, hoa màu, nông sản... trong đó có nhà dân và chợ dân sinh đổ sập.

da6981de-c300-43f9-9d8f-44033e331f36.jpg
29ce8623-5ede-4c47-8c87-e7181c1056e5.jpg
Ngày 29/9, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, nhiều khu vực tại TP Hải Phòng xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh. Đặc biệt, cơn lốc xoáy trông giống như "vòi rồng" xuất hiện rồi di chuyển qua nhiều khu vực dân cư khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
47f6c413-a981-44b5-9705-1f5baf02e42a.jpg
Trụ sở UBND xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng) bị ảnh hưởng bởi cơn giông lốc. Cửa kính Trung tâm phục vụ hành chính công bị vỡ, mái tôn bị tốc, khu để xe và tường bao bị sập.
c5edc697-9533-491e-a04a-3c0435ddf7d7.jpg
Cơn giông lốc khiến xã Khúc Thừa Dụ (TP Hải Phòng) bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bốn người bị thương, trong đó một người thương nặng được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương. Trong ảnh là một nhà dân tại xã Khúc Thừa Dụ bị đổ sập.
ea4aa70e-72be-4193-8c57-716e044d71fb.jpg
Xe máy của người dân xã Khúc Thừa Dụ bị vùi lấp dưới đống đổ nát do nhà bị sập. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Khúc Thừa Dụ có 9 cột điện đổ gãy, một nhà dân bị sập, 62 nhà dân bị tốc mái, thiệt hại khoảng 600 ha lúa và rau màu, cây xanh.
a9b28979-9156-4258-86d4-b956f0b89315.jpg
Một số xã khác như Vĩnh Am, Vĩnh Hải, Nguyễn Bỉnh Khiêm (khu vực huyện Vĩnh Bảo cũ) cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cơn giông lốc.
e91bece7-12ba-4303-92f6-8f1aa53784ed.jpg
Tại xã Vĩnh Am, "vòi rồng" xuất hiện khiến chợ dân sinh bị sập lán tôn rộng hàng trăm mét, hàng chục hộ dân khác cũng bị tốc mái, hư hỏng.
e0cffed5-0bfa-4616-bca6-d2b8ddb07718.jpg
Nhà mái tôn của một hộ dân tại xã Vĩnh Am (Hải Phòng) bị đổ, nghiêng do ảnh hưởng bởi mưa giông. Theo thống kê sơ bộ, tại xã Vĩnh Am có 7 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn, 24 hộ bị tốc mái một phần.
7ce1bfcb-75ac-4774-82de-1e336b5cba80.jpg
a9c6d39e-c206-442f-b663-60c11fe997d7.jpg
Giông lốc và "vòi rồng" cũng gây thiệt hại cho hàng chục hộ dân bị tốc mái nhà, nhiều đèn đường, cột điện chiếu sáng và công trình công cộng bị hư hỏng, thiệt hại.
7e96e451-ff15-4528-94e4-14ed58c12e58.jpg
Trưa và chiều 29/9, tại Đồ Sơn mưa giông kết hợp với triều cường khiến sóng biển dâng cao khoảng 3,5 m. UBND phường Đồ Sơn huy động lực lượng dựng rào chắn phương tiện, cấm người dân và du khách ra ven biển chụp ảnh, xem sóng.
Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #giông lốc #lốc xoáy #vòi rồng #mưa bão #cơn bão số 10

Xem thêm

Cùng chuyên mục