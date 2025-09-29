Hải Phòng: Nhà sập, mái tôn bay khắp nơi sau khi xuất hiện ‘vòi rồng’

TPO - Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tại nhiều khu vực ở Hải Phòng xuất hiện giông lốc, "vòi rồng" gây thiệt hại tại trụ sở cơ quan, nhà dân, hoa màu, nông sản... trong đó có nhà dân và chợ dân sinh đổ sập.
Ngày 29/9, do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, nhiều khu vực tại TP Hải Phòng xuất hiện mưa lớn kèm theo gió mạnh. Đặc biệt, cơn lốc xoáy trông giống như "vòi rồng" xuất hiện rồi di chuyển qua nhiều khu vực dân cư khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.
Giông lốc và "vòi rồng" cũng gây thiệt hại cho hàng chục hộ dân bị tốc mái nhà, nhiều đèn đường, cột điện chiếu sáng và công trình công cộng bị hư hỏng, thiệt hại.
Trưa và chiều 29/9, tại Đồ Sơn mưa giông kết hợp với triều cường khiến sóng biển dâng cao khoảng 3,5 m. UBND phường Đồ Sơn huy động lực lượng dựng rào chắn phương tiện, cấm người dân và du khách ra ven biển chụp ảnh, xem sóng.