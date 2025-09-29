Hải Phòng: Nhà sập, mái tôn bay khắp nơi sau khi xuất hiện ‘vòi rồng’

TPO - Do ảnh hưởng bởi cơn bão số 10, tại nhiều khu vực ở Hải Phòng xuất hiện giông lốc, "vòi rồng" gây thiệt hại tại trụ sở cơ quan, nhà dân, hoa màu, nông sản... trong đó có nhà dân và chợ dân sinh đổ sập.