Vĩnh Long sẽ đưa các hộ dân ở cồn nguy cơ sạt lở vào bờ

TPO - Ngày 27/10, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra thực tế khu vực sạt lở, vỡ đê bao tại cồn Thanh Long, xã Quới Thiện, trao hỗ trợ người dân đồng thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Vĩnh Long cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 135 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7,6km, ảnh hưởng hơn 520 hộ dân, ước thiệt hại gần 25 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khảo sát khu vực sạt lở.

Riêng tại Cồn Thanh Long (xã Quới Thiện), triều cường trong các ngày 23 - 24/10 đã làm vỡ 15m đê bao, sạt lở và tràn hơn 500m đê khác, ảnh hưởng 15ha vườn cây ăn trái và 6 hộ dân.

“Người dân mong được đầu tư xây dựng đê bao kiên cố để bảo vệ sản xuất. Nếu phải di dời về đất liền, mong chính quyền bố trí nơi ở ổn định, có việc làm và hỗ trợ đất phù hợp”, bà Trần Thị Bảy, đại diện các hộ dân bị ảnh hưởng tại Cồn Thanh Long chia sẻ.

Ghi nhận nguyện vọng và chia sẻ khó khăn với bà con, ông Trần Văn Lâu - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, chính quyền sẽ không để người dân phải đối mặt với rủi ro thiên tai. Ông yêu cầu UBND tỉnh và các ngành chức năng khẩn trương lập đề án di dời 6 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao về đất liền sinh sống, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và sinh kế lâu dài cho người dân.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

“Chúng ta phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu. Việc gia cố đê bao cần làm ngay để bảo vệ vườn cây ăn trái và đất sản xuất. Song song đó, tỉnh sẽ tính toán phương án bố trí đất ở, hỗ trợ chuyển đổi nghề và đảm bảo chính sách đền bù hợp lý, để bà con yên tâm khi rời cồn lên đất liền”, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long lưu ý.

Người đứng đầu Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến triều cường, chủ động phương án ứng phó, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.