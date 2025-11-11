Đua nhau hút cát, hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á bị xói lở nghiêm trọng

TPO - Dầu Tiếng là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á, không chỉ cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu nông nghiệp cho khu vực Đông Nam Bộ mà còn có trữ lượng cát khổng lồ. Tận dụng địa bàn giáp ranh 3 tỉnh, thành gồm: Tây Ninh, Đồng Nai và TPHCM, nhiều tàu, sà lan vươn vòi hút cát khiến bờ hồ bị xói lở nghiêm trọng.
Video: Nhiều sà lan hút cát trên hồ Dầu Tiếng, đoạn thuộc xã Minh Hòa, TPHCM
“Những khối
đất lớn trên bờ bị mất chân, chìm xuống hồ, ngày một nhiều. Tình trạng này nếu kéo dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đất trồng trọt của người dân nơi đây”- ông N.T (ngụ xã Minh Thạnh) thở dài.
Người dân nơi đây cho biết, một trong những nguyên nhân chính gây sạt lở là vì tàu, s
à lan hút cát rầm rộ ngày đêm. Dưới lòng hồ, tiếng máy hút cát vang lên không ngớt cả ngày lẫn đêm khiến nhiều diện tích đất trồng bị xói lở và liên tiếp bị nước nhấn chìm.
Theo ghi nhận của phóng viên, do nhu cầu sử dụng cát xây dựng tăng cao và lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động này nên tình trạng khai thác cát diễn ra ồ ạt.
Hiện nay, khu vực hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận TPHCM có 6 doanh nghiệp, cá nhân được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) cấp phép
khai thác cát, với 6 bến bãi tập kết, kinh doanh cát cùng 28 tàu, ghe. Ngoài ra còn có 1 công ty do UBND tỉnh Tây Ninh (cũ) cấp phép hoạt động và được Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ) cấp phép hoạt động bến bãi trên địa bàn TPHCM.
Khu vực lòng hồ thuộc xã Minh Thạnh, Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản và Khoáng sản Đ.T được cấp phép khai thác trữ lượng
cát xây dựng 868.053m2 nguyên khối; công suất khai thác 60.000m2 nguyên khối/năm với 4 tàu có dung tích 70 m3/tàu hoạt động khai thác. Theo giấy phép, công ty này chỉ được khai thác ban ngày (từ 7 giờ đến 17 giờ), không được khai thác vào ban đêm. Thời gian khai thác là 15 năm (bắt đầu từ 2020)
“Chứng kiến cảnh tàu, sà lan hút cát khi bờ hồ bị sạt lở, tôi đã trình báo cơ quan chức năng địa phương để xử lý. Thế nhưng, khi công an và cán bộ xã tới kiểm tra thì không có phương tiện nào hút cát. Đến khi lực lượng chức năng rời đi thì việc hút cát lại diễn ra”- anh Đ.N (ngụ xã Minh Thạnh) bức xúc.
Tàu hút cát trong hồ Dầu Tiếng, khu vực sát bờ.
Người dân
xã Minh Thạnh mong muốn các cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn tình trạng khai thác cát ngoài phạm vi cấp phép nhằm bảo vệ môi trường và đất đai canh tác của người dân.
Trước khi sáp nhập, Công an 3 tỉnh Bình Dương, Tây Ninh và Bình Phước đã tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý hồ Dầu Tiếng. Kết quả, kiểm tra phát hiện 44 vụ, trong đó xử lý hình sự 1 vụ (1 tổ chức) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xử lý hành chính 43 vụ với tổng số tiền trên 8,8 tỷ đồng, phạt bổ sung và buộc khắc phục hậu quả số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, tịch thu trên 36.000m3 cát, 25 tàu khai thác cát và nhiều phương tiện khác có liên quan...
Ngày 10/11, trả lời phóng viên
báo Tiền Phong về tình trạng khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng gây sạt lở bờ hồ, ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh cho biết, ông chưa nắm vụ việc trên, cũng chưa nghe người dân phản ánh. “Tôi ghi nhận phản ánh và sẽ rà soát lại từ đơn vị chuyên môn về vụ việc”- người đứng đầu chính quyền xã Minh Thạnh nói và khẳng định cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi vi phạm.