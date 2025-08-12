Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Để khai thác cát trái phép, cựu phó chủ tịch xã bị tuyên phạt 3 năm tù

Nguyễn Thảo
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một cựu phó chủ tịch xã của tỉnh Phú Yên (cũ) bị tuyên phạt 3 năm tù do thiếu trách nhiệm trong việc để các đối tượng khai thác cát trái phép.

Ngày 12/8, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt đối với 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, hủy hoại rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hiếu (45 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ), nay là tỉnh Đắk Lắk) 3 năm tù, Nguyễn Trọng Thượng (59 tuổi, cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa cũ) 1 năm tù, Trần Đình Quang (80 tuổi, cựu Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2) 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

1111.jpg
Các bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Liên quan vụ án, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình (45 tuổi) tổng mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Hủy hoại rừng". Phạt bị cáo Trần Ngọc Ninh (58 tuổi) 1 năm tù về tội "Hủy hoại rừng".

Ngoài ra, tòa phạt các bị cáo Huỳnh Khắc Duy (38 tuổi), Huỳnh Thanh Tâm (34 tuổi), Nguyễn Văn Năng (42 tuổi), Huỳnh Kim Hải (44 tuổi), Ngô Tấn Lâm (31 tuổi), Nguyễn Văn Linh (48 tuổi) từ 6 tháng đến 1 năm 3 tháng tù cùng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo nội dung vụ án, từ năm 2016 đến tháng 11/2023, Đặng Thanh Bình lấn chiếm rừng trồng phi lao tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa (cũ). Trong thời gian đó, ông Bình cho phép Trần Ngọc Ninh chặt phá gần 28.000 m2 diện tích rừng trồng phi lao để lấy gỗ. Trên diện tích rừng bị chặt hạ, ông Bình cất nhà, trồng cây, xây dựng nhiều công trình.

Từ tháng 2/2018 - 12/2023, ông Bình cho phép Huỳnh Khắc Duy khai thác cát không phép tại nhiều vị trí trong 2 khu đất mà ông này lấn chiếm để lấy cát trồng cây, xây dựng công trình và chở đi bán. Ông Duy thuê thêm nhiều người gồm: Tâm, Năng, Hải, Lâm, Linh để lái xe đào, xe múc, xe tải nhằm khai thác, vận chuyển cát.

Từ tháng 10/2021 - 12/2023, ông Ngô Minh Hiếu là Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Hiếu đến khu đất mà Bình lấn chiếm, thấy có hành vi khai thác cát không phép nhưng không tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Từ tháng 4/2021 - 8/2022, ông Nguyễn Trọng Thượng là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Tuy Hòa (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản, đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác cát không phép của Bình và đồng phạm.

Trước thời điểm tháng 4/2023, ông Trần Đình Quang là Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9, TP Tuy Hòa (cũ), có trách nhiệm bảo vệ rừng đang quản lý nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng của Bình.

Nguyễn Thảo
#trái phép #khai thác #tài nguyên #huỷ hoại #vi phạm #tuyên phạt #Đắk Lắk

