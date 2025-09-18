Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hải Phòng

Rà soát, kiểm tra tình trạng 'cát tặc' lộng hành ở cửa sông Văn Úc

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chỉ huy quân sự và Công an TP Hải Phòng đã yêu cầu các đơn vị, lực lượng trực thuộc phối hợp với UBND xã Hùng Thắng, xã Kiến Hải (Hải Phòng) để kiểm tra, xác minh tình trạng "cát tặc" lộng hành tại cửa sông Văn Úc, được dư luận xã hội phản ánh những ngày gần đây.

Ngày 18/9, đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải nhằm nắm bắt tình hình khai thác cát trái phép tại khu vực cửa sông Văn Úc.

Trước đó, dư luận xã hội phản ánh về tình trạng “cát tặc” ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm trên vùng biển Hải Phòng, đặc biệt tại cửa sông Văn Úc, giáp ranh giữa xã Kiến Hải (huyện Kiến Thụy cũ) và xã Hùng Thắng (huyện Tiên Lãng cũ). Theo Đồn biên phòng Đoàn Xá, hiện khu vực cửa sông này có 8 mỏ cát được cấp phép, trong đó 7 mỏ đang khai thác.

tp-cat-tac-1.jpg
tp-cat-tac-2.jpg
tp-cat-tac-3.jpg
Đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng làm việc với lãnh đạo UBND xã Kiến Hải về tình trạng khai thác cát, an ninh trật tự khu vực cửa sông Văn Úc.

Thời gian gần đây, an ninh trật tự ở bãi triều ven biển Văn Úc diễn biến phức tạp với nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Điển hình, giữa tháng 9/2025, lực lượng biên phòng đã bắt giữ phương tiện thủy do Nguyễn Văn Phi (người địa phương) điều khiển, chở theo 11 đối tượng cùng hung khí. Vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Còn theo Đồn biên phòng Vinh Quang, chiều 14/9, tại khu vực bãi triều cạn, hai nhóm người xảy ra xô xát khiến 3 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Một số đối tượng liên quan hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy bắt.

Tại buổi làm việc, đại tá Bùi Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng đề nghị UBND xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng trong công tác kiểm soát trên biển và đất liền. Đồng thời, xây dựng kế hoạch liên ngành cấp xã để giám sát chặt hoạt động của các mỏ cát được cấp phép, kịp thời phát hiện và ngăn chặn khai thác trái phép, không để hình thành “cát cứ” gây mất an ninh trật tự.

tp-cat-tac-7.jpg
Một góc cửa sông Văn Úc, khu vực gần Đảo Dáu, Đồ Sơn (Hải Phòng).

Ông cũng yêu cầu lực lượng biên phòng bám sát địa bàn, duy trì tuần tra kiểm soát, phối hợp cùng công an và chính quyền nhằm phòng ngừa, xử lý vi phạm.

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 18/9, Công an TP Hải Phòng cũng đã cử các tổ thuộc các phòng nghiệp vụ trực thuộc về khu vực cửa sông Văn Úc để phối hợp với chính quyền xã Hùng Thắng và xã Kiến Hải và lực lượng bộ đội biên phòng kiểm tra, xác minh sau khi dư luận xã hội phản ánh về tình trạng "cát tặc" lộng hành, khai thác khoáng sản ngày đêm.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #cát tặc lộng hành #cửa sông Văn Úc #khai thác khoáng sản #bộ đội biên phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục