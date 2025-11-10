Nhà thầu thi công cầu Sông Lô cho rằng sự cố là 'do mưa lũ', 2 lần xin tự bỏ tiền ra sửa chữa

TPO - Nhà thầu UDIDECO tự nguyện đề xuất sửa chữa toàn bộ hư hỏng cầu Sông Lô bằng nguồn vốn của mình, cam kết với tỉnh Phú Thọ bảo hành trọn đời trong suốt quá trình vận hành. Đáng chú ý, nhà thầu này cho rằng nguyên nhân cầu hư hỏng như hiện nay là "do mưa lũ". Website của doanh nghiệp này hiện không thể truy cập.

Cầu Sông Lô nối Phú Thọ và Tuyên Quang

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, cho biết, hiện nay, Sở Xây dựng đang cùng các đơn vị liên quan đang tiến hành kiểm định kỹ thuật công trình để đánh giá chính xác tình trạng cầu, từ đó mới xác định được nguyên nhân, có phương án khắc phục sửa chữa và chốt được thời gian sửa chữa là bao lâu.

Sở đã mời Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng Hà Nội kiểm định độc lập. “Hôm nay, đơn vị đã gửi kế hoạch khảo sát, kiểm định, đánh giá tổng thể hư hỏng cầu Sông Lô. Các cán bộ đã có mặt tại hiện trường, máy móc, thiết bị đã được tập kết. Dự kiến đến ngày 16/11 sẽ hoàn thành việc khảo sát”, ông Lợi thông tin.

Còn về phía nhà thầu thi công cầu Sông Lô (Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp - UDIDECO), ngày 3/11, doanh nghiệp này gửi văn bản đến UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng của tỉnh, đề xuất tự nguyện khắc phục toàn bộ hư hỏng của công trình bằng nguồn kinh phí của mình.

“Cầu Sông Lô đã được bàn giao và đưa vào sử dụng từ ngày 11/11/2015. Sau thời gian đưa vào vận hành khai thác, trải qua các đợt mưa bão liên tiếp, đặc biệt là bão Yagi tháng 9/2024 và các cơn bão năm 2025, mực nước sông dâng cao, dòng chảy xiết đã gây xói mòn lòng sông và xảy ra một số hư hỏng tại công trình”, nội dung văn bản do Tổng Giám đốc Phan Thị Đức ký.

Văn bản do Tổng Giám đốc UDIDECO Phan Thị Đức ký nêu thêm, nhận thấy công trình hiện đang có dấu hiệu xuống cấp, gây ảnh hưởng đến an toàn khai thác và cuộc sống của người dân, với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước chất lượng công trình và lợi ích cộng đồng, mặc dù thời hạn bảo hành đã kết thúc, công ty tự nguyện đề xuất được đứng ra tổ chức khắc phục, sửa chữa toàn bộ hư hỏng bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. Việc sửa chữa dựa trên cơ sở phương án kỹ thuật đã được cơ quan chức năng phê duyệt và UBND tỉnh chấp thuận.

Trụ T3 cầu Sông Lô bị hư hỏng, trơ khung thép hoen gỉ

Ngày 6/11, UDIDECO tiếp tục có văn bản lần 2 đề nghị được khắc phục sửa chữa và cam kết bảo hành trọn đời công trình cầu Sông Lô. Công ty này cam kết đồng hành với UBND tỉnh Phú Thọ trong suốt quá trình vận hành, khai thác cầu.

Nhà thầu UDIDECO xin được huy động ngay lên công trường trong tuần này các máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư để triển khai các công tác mặt bằng song song với các cơ quan liên quan để sớm phê duyệt phương án thiết kế, khắc phục, sửa chữa các hư hỏng.

Đáng chú ý, sau khi thông tin sự cố cầu Sông Lô được báo chí đăng tải, các thông tin về Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) tại website "https://udideco.com.vn", không thể truy cập cả bằng máy tính và thiết bị di động. Mặc dù trước đó, báo Tiền Phong đã tra soát nhiều thông tin về doanh nghiệp này. Trong đó, cầu Sông Lô được giới thiệu là một trong những dự án đáng chú ý mà UDIDECO là nhà thầu thi công .

Trước đó, ngày 6/11,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3, Điều 298 Bộ Luật hình sự xảy ra tại công trình cầu sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ).