Chủ đầu tư thông tin gì về dự án cầu Sông Lô hư hỏng, trơ khung thép hoen gỉ?

TPO - Dự án cầu Sông Lô đã bàn giao cho đơn vị chuyên môn quản lý sau khi đưa vào sử dụng và các hồ sơ liên quan đang được cung cấp để phục vụ rà soát. UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện xử lý hư hỏng cầu, kiểm định an toàn và đề xuất phương án khắc phục khẩn cấp nhằm đảm bảo việc đi lại của người dân.

Liên quan dự án cầu Sông Lô hư hỏng, trơ khung thép hoen gỉ, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Phú Thọ (đơn vị tiếp nhận nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ, chủ đầu tư cầu Sông Lô) cho hay, UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm giải quyết liên quan đến vụ việc. Vị này cũng thông tin sau khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã được bàn giao cho đơn vị chuyên môn.

Đại diện BQLDA tỉnh Phú Thọ cũng thông tin, dự án cầu Sông Lô hoàn thành năm 2015 và được bàn giao về Sở GTVT (cũ) - nay là Sở Xây dựng. Sau đó, cầu Sông Lô được giao cho công ty quản lý đường bộ quản lý, bảo trì, bảo dưỡng.

UBND tỉnh Phú Thọ có thông báo yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai loạt nhiệm vụ cụ thể để xử lý khẩn cấp hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng)

Trước đó, ngày 6/11, UBND tỉnh Phú Thọ có thông báo yêu cầu các sở, ngành liên quan triển khai loạt nhiệm vụ cụ thể để xử lý khẩn cấp hư hỏng cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng). Mục tiêu là đánh giá toàn diện mức độ an toàn công trình, làm rõ trách nhiệm và sớm đưa ra phương án tổ chức giao thông phù hợp, giảm tối đa ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Thông báo nêu kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình kiểm định, quan trắc, đánh giá tình trạng hư hỏng cầu; đề xuất phương án khắc phục và điều chỉnh tổ chức giao thông theo đúng thẩm quyền. Kế hoạch phải đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý, kèm tiến độ thực hiện rõ ràng. Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 10/11.

Trong thời gian chờ kết luận kỹ thuật, tỉnh yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động sửa chữa từ ngân sách, trừ các hạng mục cấp bách phục vụ kiểm tra, đánh giá hiện trạng để đảm bảo an toàn công trình và giao thông.

Phương án khắc phục cầu Sông Lô phải báo cáo tỉnh Phú Thọ trước ngày 10/11.

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ được giao nhiệm vụ cung cấp toàn bộ hồ sơ gốc của dự án, từ khảo sát, lập dự án, thiết kế, thi công đến nghiệm thu và bàn giao, để phục vụ việc rà soát toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng cầu Sông Lô. Đồng thời, hai đơn vị phải báo cáo chi tiết bằng văn bản tiến trình triển khai dự án theo chức năng được giao. Hồ sơ, tài liệu phải sao lưu đầy đủ và gửi Sở Xây dựng trước ngày 6/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Quách Tất Liêm yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng để đưa ra phương án xử lý nhanh nhất, bảo đảm an toàn công trình và nhu cầu đi lại của nhân dân khu vực Đoan Hùng.