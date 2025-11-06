Khởi tố vụ án cầu Sông Lô: Điểm tên những đơn vị liên quan

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô ( xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Theo tìm hiểu của báo Tiền Phong, nhà thầu chính thi công cây cầu này là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp (UDIDECO). Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Thọ (cũ) lúc đó là chủ đầu tư...

Trụ T3 cầu Sông Lô hư hỏng nặng

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Tiền Phong, năm 2008, tỉnh Phú Thọ (cũ) đăng công báo duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô, huyện Đoan Hùng tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Phú Thọ lúc đó được giao là chủ đầu tư công trình này. Việc giao cho sở không phải là cơ quan chuyên ngành về quản lý xây dựng cầu đường quy mô lớn làm chủ đầu tư dự án này cũng là một vấn đề khiến giới chuyên môn về cầu đường băn khoăn.

Được biết, trong giai đoạn xây dựng cầu Sông Lô, sở NN&PTNT trải qua nhiều "đời" giám đốc sở. Cụ thể, từ trước năm 2010 đến tháng 9/2012, ông Nguyễn Đức Thiện giữ chức giám đốc. Từ tháng 9/2012 đến 9/2014, ông Nguyễn Trọng Thủy giữ chức giám đốc sở này. Từ 1/10/2014 đến khi hoàn thành dự án, ông Nguyễn Thanh Hải, giữ chức giám đốc.

Nhà thầu chính thi công gói thầu cầu (khoảng 215 tỉ đồng) là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp (UDIDECO). Doanh nghiệp này có trụ sở tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, phường Xuân Phương, TP. Hà Nội, người đại diện pháp luật là Phan Thị Đức. Doanh nghiệp này nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, từng tham gia nhiều dự án cầu đường và thủy lợi lớn.

Theo hồ sơ năng lực và thông tin công khai, UDIDECO từng thi công nhiều dự án giao thông - thủy lợi ở phía Bắc như: Hạng mục cải tạo, nâng cấp một số tuyến đê ven sông Hồng và sông Đáy; các hạng mục đường giao thông và công trình phụ trợ tại một số dự án thủy điện quy mô vừa; thi công một số cầu, cống thuộc các dự án phát triển hạ tầng đô thị ở Hà Nội và vùng lân cận.

Được biết, sau khi xảy ra sự cố với trụ cầu, UDIDECO đề xuất sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu bằng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Việc tư vấn giám sát trong quá trình xây dựng cầu Sông Lô do liên danh Công ty CP Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn - Hầm (BRITEC), đơn vị thuộc hệ sinh thái của TEDI (Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải) và Công ty CP Kỹ sư và Tư vấn Miền Nam đảm nhiệm. BRITEC là đơn vị tư vấn từng tham gia thiết kế, giám sát, thẩm tra kỹ thuật ở nhiều dự án lớn như một số cầu vượt và nút giao ở Hà Nội, các đoạn tuyến thuộc Quốc lộ 1, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18, Quốc lộ 32 và một số dự án giao thông trọng điểm có hầm, cầu dài tại miền Trung. Ngày 6/11, khi thảo luận Luật Xây dựng sửa đổi tại Quốc hội, đại biểu quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đánh giá, sự việc cầu sông Lô "hết sức đau lòng".

Trước đó, như báo Tiền Phong phản ánh, ngày 5/11, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trước thông tin móng cọc trụ cầu Sông Lô lộ thiên, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo đó, kết quả kiểm tra của cơ quan Công an bước đầu xác định phản ánh là có cơ sở.

Cơ quan điều tra đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và tiếp nhận vụ việc để giải quyết theo quy định về tin báo tội phạm. Ngay sau đó, lực lượng điều tra phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định. Các nội dung sẽ tập trung xác minh, điều tra là dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công, vận hành và quản lý cầu Sông Lô.

Đến ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại công trình cầu Sông Lô, trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2015, theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.