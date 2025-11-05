Công an Phú Thọ vào cuộc điều tra vụ móng cầu Sông Lô hư hỏng, trơ cốt thép gỉ sét

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc điều tra sau khi phát hiện nhiều móng cọc của trụ cầu Sông Lô bị lộ thiên, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc phải cấm phương tiện lưu thông.

Thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trước thông tin móng cọc trụ cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng) lộ thiên, gỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Theo đó, kết quả kiểm tra của cơ quan Công an bước đầu xác định phản ánh là có cơ sở.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kiểm tra hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo thẩm quyền trước thông tin móng cọc trụ cầu sông Lô.

Cơ quan điều tra đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và tiếp nhận vụ việc để giải quyết theo quy định về tin báo tội phạm. Ngay sau đó, lực lượng điều tra phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu mẫu phục vụ giám định. Các nội dung sẽ tập trung xác minh, điều tra là dấu hiệu vi phạm của tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công, vận hành và quản lý cầu Sông Lô.

Kết quả kiểm tra của cơ quan Công an bước đầu xác định phản ánh cầu hư hỏng trụ là có cơ sở.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/10, sau khi xuất hiện thông tin phản ánh về dấu hiệu mất an toàn tại cầu sông Lô, lực lượng chức năng đã kiểm tra và ghi nhận tình trạng hư hỏng đúng như cảnh báo. Mực nước sông xuống thấp làm lộ nhiều móng cọc trụ cầu; trụ T3 bị xói lở nền đất, tạo hốc lớn cao khoảng 2m, một móng cọc để lộ phần cốt thép đã gỉ sét và mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ, đe dọa an toàn kết cấu.

Cầu Sông Lô được đưa vào sử dụng hơn 10 năm, tuy nhiên những dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khiến Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cùng ngày ra văn bản tạm cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu, chờ phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn.

Mực nước sông xuống thấp làm lộ nhiều móng cọc trụ cầu; trụ T3 bị xói lở nền đất, tạo hốc lớn cao khoảng 2m, một móng cọc để lộ phần cốt thép đã gỉ sét và mất hoàn toàn lớp bê tông bảo vệ, đe dọa an toàn kết cấu.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Cầu Sông Lô có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu. Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp.