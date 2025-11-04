Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Trụ cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để đảm bảo an toàn trong khi khắc phục sự cố, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ chỉ cho phép mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo về việc phân luồng và tổ chức lại giao thông qua cầu sông Lô thuộc xã Đoan Hùng, sau khi phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại trụ cầu T3. Quy định mới kéo dài đến khi có thông báo tiếp theo.

z7188120587255-f4364e74d74bfb209967534a1f46ebc4.jpg
Chỉ mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông qua cầu sông Lô.

Theo đó, căn cứ đề xuất của bộ phận chuyên môn, Sở Xây dựng Phú Thọ quyết định tiếp tục tạm cấm toàn bộ ô tô qua cầu sông Lô, chỉ cho phép mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông. Các phương tiện phải chạy với tốc độ tối đa 20 km/h và không dừng, đỗ trên cầu.

Các hướng phân luồng được quy định cụ thể. Hướng thứ nhất là từ trung tâm xã Đoan Hùng đi Hồng Sơn, Đông Thọ (Tuyên Quang) - di chuyển theo Quốc lộ 2 đến km99+800, rẽ vào cầu Kim Xuyên và ngược lại. Hướng thứ hai là từ Phú Thọ sang Tuyên Quang - đi theo QL2 đến km123+800, rẽ vào ĐT.186 để qua cầu An Hòa.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ điều chỉnh hệ thống biển báo, đồng thời phối hợp công an tỉnh và lực lượng chức năng điều tiết giao thông 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

tp-anh9.jpg
Trụ cầu Sông Lô bị lộ phần thép hoen gỉ.

Trước đó, dòng chảy hạ lưu sông Lô đổi hướng mạnh, khoét sâu vào khu vực móng khiến trụ cầu T3 bị xói lở, lộ nhiều phần kết cấu thép bị hoen gỉ. Hư hỏng này gây mất an toàn nghiêm trọng đối với phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua cầu - tuyến kết nối quan trọng giữa Phú Thọ và Tuyên Quang. Tỉnh đã lập tức tạm cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ công tác kiểm tra.

Trong báo cáo sơ bộ gửi tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cầu sông Lô cần được theo dõi liên tục, giảm tải trọng và tổ chức giao thông phù hợp nhằm tránh nguy cơ sự cố lan rộng, ảnh hưởng tới kết cấu công trình.

Đức Anh
#cầu sông Lô #phú Thọ #giao thông tạm thời #hư hỏng cầu #đường bộ phú Thọ #phương tiện thô sơ #an toàn giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục