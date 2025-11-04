Trụ cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng

TPO - Để đảm bảo an toàn trong khi khắc phục sự cố, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ chỉ cho phép mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa phát đi thông báo về việc phân luồng và tổ chức lại giao thông qua cầu sông Lô thuộc xã Đoan Hùng, sau khi phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại trụ cầu T3. Quy định mới kéo dài đến khi có thông báo tiếp theo.

Chỉ mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông qua cầu sông Lô.

Theo đó, căn cứ đề xuất của bộ phận chuyên môn, Sở Xây dựng Phú Thọ quyết định tiếp tục tạm cấm toàn bộ ô tô qua cầu sông Lô, chỉ cho phép mô tô hai bánh, mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), phương tiện giao thông thô sơ và người đi bộ được phép lưu thông. Các phương tiện phải chạy với tốc độ tối đa 20 km/h và không dừng, đỗ trên cầu.

Các hướng phân luồng được quy định cụ thể. Hướng thứ nhất là từ trung tâm xã Đoan Hùng đi Hồng Sơn, Đông Thọ (Tuyên Quang) - di chuyển theo Quốc lộ 2 đến km99+800, rẽ vào cầu Kim Xuyên và ngược lại. Hướng thứ hai là từ Phú Thọ sang Tuyên Quang - đi theo QL2 đến km123+800, rẽ vào ĐT.186 để qua cầu An Hòa.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ điều chỉnh hệ thống biển báo, đồng thời phối hợp công an tỉnh và lực lượng chức năng điều tiết giao thông 24/24 giờ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.

Trụ cầu Sông Lô bị lộ phần thép hoen gỉ.

Trước đó, dòng chảy hạ lưu sông Lô đổi hướng mạnh, khoét sâu vào khu vực móng khiến trụ cầu T3 bị xói lở, lộ nhiều phần kết cấu thép bị hoen gỉ. Hư hỏng này gây mất an toàn nghiêm trọng đối với phương tiện trọng tải lớn lưu thông qua cầu - tuyến kết nối quan trọng giữa Phú Thọ và Tuyên Quang. Tỉnh đã lập tức tạm cấm các phương tiện lưu thông để phục vụ công tác kiểm tra.

Trong báo cáo sơ bộ gửi tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật đường bộ - Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cầu sông Lô cần được theo dõi liên tục, giảm tải trọng và tổ chức giao thông phù hợp nhằm tránh nguy cơ sự cố lan rộng, ảnh hưởng tới kết cấu công trình.