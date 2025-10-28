Cấm cầu Sông Lô, học sinh phải đi vòng 40 km để tới trường

TPO - UBND tỉnh Phú Thọ cho biết các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô để đề xuất phương án khắc phục. Việc cấm cầu từ chiều 27/10 khiến người dân khu vực xã Hợp Nhất cũ bị chia cắt, nhiều học sinh phải đi học quãng đường vòng hơn 40 km mỗi ngày.

Liên quan đến việc cấm cầu Sông Lô (địa bàn xã Đoan Hùng) do sự cố trụ cầu T3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đang khẩn trương thẩm định mức độ hư hỏng, nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý. Hiện tỉnh chưa tính đến phương án lập cầu phao qua sông Lô.

Còn Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Thọ Nguyễn Chí Lợi cho biết, Sở Xây dựng đang phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá mức độ hư hỏng kết cấu trụ cầu. Sau khi có kết quả sẽ lên phương án khắc phục mới xác định được thời gian cấm cầu và sẽ có thông báo sớm.

Cầu Sông Lô nối tỉnh Phú Thọ và tỉnh Tuyên Quang.

Trước việc cầu Sông Lô phải tạm dừng lưu thông từ 13h30 chiều 27/10, UBND xã Đoan Hùng đã đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Xây dựng nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức giao thông tạm thời, nhằm đảm bảo an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là học sinh, đi lại thuận lợi.

Theo đó, việc cấm cầu Sông Lô đã khiến hơn 2.500 hộ dân với gần 9.700 nhân khẩu thuộc khu vực xã Hợp Nhất cũ bị chia cắt, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhất là trong việc đi học, khám chữa bệnh và giao thương hàng hóa.

Hiện các tuyến phân luồng thay thế đều dài và vòng xa, khiến học sinh phải đi quãng đường hơn 40 km mỗi ngày. Trong khi, trước đây chỉ khoảng 3 km qua cầu Sông Lô.