Phú Thọ tạm cấm các phương tiện qua cầu Sông Lô do trụ cầu gặp sự cố

TPO - Chiều 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ban hành thông báo khẩn về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, sau khi phát hiện cọc khoan nhồi của trụ T3 của cầu bị hư hỏng.

Theo đó, kể từ 13h30 ngày 27/10, toàn bộ người và phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu Sông Lô cho đến khi có thông báo mới.

Lực lượng chức năng căng biển cấm lưu thông qua cầu sông Lô (xã Đoan Hùng).

Quyết định được đưa ra trên cơ sở báo cáo của Công ty CP Đường bộ Phú Thọ và Trung tâm Kỹ thuật đường bộ, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người dân.

Trong thời gian cấm, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ hướng dẫn các tuyến đi thay thế: Hướng thứ nhất: Từ trung tâm xã Đoan Hùng đi các xã Hùng Sơn, Đông Thọ (Tuyên Quang) theo QL2 đến Km99+800, rẽ vào đường dẫn cầu Kim Xuyên rồi tiếp tục di chuyển. Hướng thứ hai: Từ Phú Thọ đi Tuyên Quang theo QL2 đến Km123+800, rẽ vào đường ĐT.186 để qua cầu An Hòa.

Cầu Sông Lô nối Phú Thọ và Tuyên Quang được đưa vào khai thác từ năm 2015.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ giao Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì công trình giao thông Phú Thọ cắm lại biển báo, hướng dẫn và điều tiết giao thông, phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ và Công an xã Đoan Hùng bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc. Các đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu theo dõi, báo cáo thường xuyên tình trạng cầu để kịp thời xử lý, không để xảy ra sự cố đáng tiếc.