Tận thấy trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ bị khoét rỗng, trơ cốt thép hoen gỉ

Đức Anh

TPO - Trụ cầu sông Lô đang rỗng phần móng, để lộ lớp cốt thép han gỉ bên trong. Đây là nguyên nhân tỉnh Phú Thọ cấm lưu thông qua cầu để thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết.

tp-a1.jpg
Chiều 27/10, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ﻿ ban hành thông báo khẩn về việc phân luồng, tổ chức giao thông qua cầu Sông Lô﻿, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng, sau khi phát hiện cọc khoan nhồi của trụ T3 của cầu bị hư hỏng.
tp-anh2.jpg
tp-anh3.jpg
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô. Sau khi có kết quả sẽ lên phương án khắc phục mới xác định được thời gian cấm cầu và sẽ có thông báo sớm.
tp-anh4.jpg
Mực nước sông Lô xuống thấp, phần chân trụ cầu lộ ra
tp-anh7.jpg
Các mảng bê tông bị xói lở nham nhở, bong bật từng tảng lớn, để lộ cốt thép﻿ bên trong.
tp-anh6.jpg
tp-anh8.jpg
tp-anh9.jpg
tp-anh10.jpg
Ngay dưới chân trụ, nhiều khoảng rỗng lớn xuất hiện. Đất đá và bê tông mục rã bị dòng chảy cuốn đi, tạo nên những hốc sâu. Có thể thấy rõ phần móng bị khoét như hàm ếch.
tp-anh12.jpg
tp-anh11.jpg
Các thanh thép đã chuyển màu nâu đỏ, cong vênh và loang lổ
tp-anh13.jpg
Việc cấm cầu Sông Lô﻿ đã khiến hơn 2.500 hộ dân với gần 9.700 nhân khẩu thuộc khu vực xã Hợp Nhất ( Phú Thọ) cũ bị chia cắt, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, nhất là trong việc đi học, khám chữa bệnh và giao thương hàng hóa. Các tuyến phân luồng thay thế đều dài và vòng xa, thay vì học sinh chỉ mất 3km tới trường như trước đây, các em phải đi quãng đường hơn 40 km mỗi ngày. Hiện tỉnh Phú Thọ chưa tính đến phương án lập cầu phao qua sông Lô.

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu. Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. Cầu được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2015.

Đức Anh
#cầu Sông Lô #hư hỏng cầu #Phú Thọ #trụ cầu #bê tông #cốt thép #xây dựng

