Tận thấy trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ bị khoét rỗng, trơ cốt thép hoen gỉ

Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu. Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. Cầu được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2015.