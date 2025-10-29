Tận thấy trụ cầu Sông Lô ở Phú Thọ bị khoét rỗng, trơ cốt thép hoen gỉ

TPO - Trụ cầu sông Lô đang rỗng phần móng, để lộ lớp cốt thép han gỉ bên trong. Đây là nguyên nhân tỉnh Phú Thọ cấm lưu thông qua cầu để thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết.
UBND tỉnh Phú Thọ cho biết các đơn vị chuyên môn đang khẩn trương đánh giá mức độ hư hỏng trụ T3 cầu Sông Lô. Sau khi có kết quả sẽ lên phương án khắc phục mới xác định được thời gian cấm cầu và sẽ có thông báo sớm.
Ngay dưới chân trụ, nhiều khoảng rỗng lớn xuất hiện. Đất đá và bê tông mục rã bị dòng chảy cuốn đi, tạo nên những hốc sâu. Có thể thấy rõ phần móng bị khoét như hàm ếch.
Các thanh thép đã chuyển màu nâu đỏ, cong vênh và loang lổ
Cầu Sông Lô được khởi công xây dựng từ tháng 8/2010, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2015, và là một hạng mục thuộc dự án cầu Sông Lô và cứng hóa mặt đê tả Lô có tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng, trong đó gói thầu thi công cầu Sông Lô có tổng mức đầu tư 215 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Cầu có chiều dài 517,8m, tải trọng 30 tấn, đường dẫn hai đầu cầu dài 850m, mặt cắt ngang cầu rộng 7,5m, trong đó phần xe chạy 6,5m, lan can mỗi bên rộng 0,5m và hệ thống đèn cao áp trên cầu và đường dẫn đầu. Công trình này do Sở NN&PTNT (cũ) Phú Thọ làm chủ đầu tư; đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, dự toán là Công ty CP Tư vấn thiết kế đường bộ; đơn vị thi công xây dựng công trình là Công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp. Cầu được đưa vào sử dụng hồi tháng 3/2015.